Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 16
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'BIO JE NESIGURAN'

Stanišić najlošiji igrač Bayerna u porazu od PSG-a: Evo što mu Nijemci zamjeraju

UEFA Champions League - Semi Final - First Leg - Paris St Germain v Bayern Munich
Sarah Meyssonnier/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
29.04.2026.
u 07:22

Nastupio je na poziciji desnog beka te je kroz cijelu utakmicu imao problema sa sjajnim Gruzijcem iz PSG-a

U prvoj utakmici polufinala Lige prvaka, PSG je na svom Parku prinčeva svladao minhenski Bayern s 5:4 u najefikasnijoj utakmici u povijesti ove faze natjecanja u Ligi prvaka. Dvostruki strijelci za Parižane bili su Kvicha Kvaratskhelia i Ousmane Dembele, a jedan je dodao Joao Neves. Strijelci za Bayern bili su Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano i Luis Diaz.

Cijelu utakmicu za bavarski sastav odigrao je hrvatski reprezentativac Josip Stanišić. Nastupio je na poziciji desnog beka te je kroz cijelu utakmicu imao problema sa sjajnim Gruzijcem iz PSG-a. Susret je završio kao najgore ocijenjeni igrač Bayerna s ocjenom četiri (1 najbolja, šest najlošija) po njemačkom Bildu.

- Izgledao je vrlo loše u dva navrata kod vodećeg gola Kvaratskhelije za 2:1. Također, bio je i previše daleko kod gola Gruzijca za 4:2 u 56. minuti. Nesiguran u obrani, ali s dva dobra napada u prvom poluvremenu. Ocjena: 4 - objasnio je njemački medij svoju odluku.

Stanišić je dobio pet od šest duela u kojima se našao i imao tri uspješna klizeća starta, ali je čak 16 puta izgubio posjed. Nije sam na "stupu srama" u Bayernu jer istu ocjenu dobili su i Jamal Musiala, Konrad Laimer i Alphonso Davies.
Ključne riječi
Liga prvaka PSG Bayern Josip Stanišić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!