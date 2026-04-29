Stanišić najlošiji igrač Bayerna u porazu od PSG-a: Evo što mu Nijemci zamjeraju

U prvoj utakmici polufinala Lige prvaka, PSG je na svom Parku prinčeva svladao minhenski Bayern s 5:4 u najefikasnijoj utakmici u povijesti ove faze natjecanja u Ligi prvaka. Dvostruki strijelci za Parižane bili su Kvicha Kvaratskhelia i Ousmane Dembele, a jedan je dodao Joao Neves. Strijelci za Bayern bili su Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano i Luis Diaz.

Cijelu utakmicu za bavarski sastav odigrao je hrvatski reprezentativac Josip Stanišić. Nastupio je na poziciji desnog beka te je kroz cijelu utakmicu imao problema sa sjajnim Gruzijcem iz PSG-a. Susret je završio kao najgore ocijenjeni igrač Bayerna s ocjenom četiri (1 najbolja, šest najlošija) po njemačkom Bildu.

- Izgledao je vrlo loše u dva navrata kod vodećeg gola Kvaratskhelije za 2:1. Također, bio je i previše daleko kod gola Gruzijca za 4:2 u 56. minuti. Nesiguran u obrani, ali s dva dobra napada u prvom poluvremenu. Ocjena: 4 - objasnio je njemački medij svoju odluku.

Stanišić je dobio pet od šest duela u kojima se našao i imao tri uspješna klizeća starta, ali je čak 16 puta izgubio posjed. Nije sam na "stupu srama" u Bayernu jer istu ocjenu dobili su i Jamal Musiala, Konrad Laimer i Alphonso Davies.