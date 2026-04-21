FOTO Izašle su nove fotografije kampa HNS-a, pogledajte kako napreduje izgradnja

Hrvatski nogometni savez objavio je nove fotografije kampa koji je u fazi izgradnje u Velikoj Gorici, a projekt sve jasnije poprima konačnu vizuru.
Godinu dana nakon početka radova, izgradnja sjajno napreduje i ono što je donedavno bila tek ideja sada postaje konkretna infrastruktura za budućnost hrvatskog nogometa. Radovi su službeno započeli u travnju prošle godine, čime je pokrenut jedan od ključnih projekata današnjeg saveza.
Iz HNS-a su poručili da sve ide prema planu te zahvaljuju svima uključenima u realizaciju. Završetak radova predviđen je za ljeto 2027. godine, kada bi trebalo biti veliko otvorenje.
