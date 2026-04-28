Orbanov nasljednik povukao potez koji nitko nije očekivao: Traži sastanak sa Zelenskim, izbor lokacije je simboličan

Budući mađarski premijer Péter Magyar održao je sastanak s gradonačelnikom ukrajinskog grada Berehove u Zakarpatskoj oblasti, Zoltánom Babjákom, tijekom kojeg su razgovarali o položaju mađarske manjine u Ukrajini. Magyar je pritom predložio da se njegov prvi sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim održi upravo u Berehovu, početkom lipnja.

Kako je objavio na Facebooku, Magyar je istaknuo kako je u interesu Mađara koji žive u Zakarpatskoj „resetiranje odnosa između Mađarske i Ukrajine”. „Na toj osnovi predlažem sastanak s predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim početkom lipnja, simbolično u Berehovu. Vrijeme je da Ukrajina okonča više od desetljeća zakonodavnih ograničenja te da Mađari u Zakarpatskoj ponovno dobiju svoja kulturna, jezična, administrativna i obrazovna prava te postanu ravnopravni i uvaženi građani Ukrajine. Ako se ta pitanja riješe, sigurno možemo otvoriti novo poglavlje u bilateralnim odnosima Ukrajine i Mađarske”, poručio je Magyar.

Dodao je i kako smatra da su ukrajinski prijedlozi kompromisa u području obrazovanja iz 2025. „obećavajući, ali nedostatni”. Kritizirao je praksu da se ispiti i drugi službeni postupci u Ukrajini provode isključivo na ukrajinskom jeziku, istaknuvši kako bi manjinske zajednice u područjima gdje su brojčano značajne trebale imati pravo koristiti i svoj materinji jezik.

Magyar je još ranije, nakon izborne pobjede oporbene stranke Tisza, naglasio kako će pitanje nacionalnih manjina biti ključno za uspostavu dobrosusjedskih odnosa s Ukrajinom. Podsjetimo, Mađarska je 2024. godine Ukrajini iznijela listu od 11 zahtjeva vezanih uz prava manjina, u zamjenu za podršku otvaranju pregovora o pristupanju Ukrajine Europskoj uniji.

Da podsjetimo, odnosi Viktora Orbána, mađarskog premijera na odlasku, i Ukrajine posljednjih su godina bili napeti zbog pitanja prava mađarske manjine u Zakarpatskoj oblasti i ukrajinskih zakona o jeziku i obrazovanju, što je Mađarska često koristila kao uvjet u EU pregovorima s Ukrajinom. Nakon ruske invazije 2022. tenzije su dodatno porasle jer je Orbán blokirao ili usporavao pojedine EU odluke i pakete pomoći Ukrajini, uz tvrd stav da se najprije moraju riješiti manjinska pitanja.