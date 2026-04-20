FOTO Pep Guardiola u Manchesteru ugostio Zlatka Dalića: Pogledajte što mu je poklonio

Delegacija HNS-a i hrvatske reprezentacije, predvođena izbornikom Zlatkom Dalićem, susrela se u Manchesteru s trenerom Manchester Cityja, Pepom Guardiolom, s kojim je razgovarala o dvojici hrvatskih reprezentativaca u redovima aktualnog engleskog prvaka, Mateu Kovačiću i Jošku Gvardiolu, objavila je web stranica HNS-a.

Dalić je u Manchester stigao u društvu tehničkog direktora A i U-21 reprezentacije, Stipe Pletikose te članova svog stožera, pomoćnika Vedrana Ćorluke i trenera za kondicijsku pripremu, Luke Milanovića. Hrvatska delegacija prisustvovala je u nedjelju premierligaškom derbiju između Manchester Cityja i Arsenala, nakon koje su se sastali s hrvatskim dvojcem, Kovačićem i Gvardiolom, i razgovarali o njihovom oporavku nakon ozljede i predstojećem FIFA Svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u.

Dan kasnije, hrvatsku delegaciju u svom je uredu u trening centru Manchester Cityja ugostio trener Cityja Pep Guardiola, s kojim su izbornik Dalić i suradnici razgovarali o statusu hrvatskih reprezentativaca i njihovom stanju nakon težih ozljeda. Mateo Kovačić nedavno se vratio na teren nakon dužeg izbivanja, dok je Joško Gvardiol u fazi oporavka koji teče predviđenim programom.

"Zahvaljujem kolegi Guardioli na izdvojenom vremenu i srdačnoj dobrodošlici u njegovom uredu, bilo nam je zadovoljstvo podijeliti razmišljanja o nogometu, pripremi ekipe i izazovima trenerskog posla s jednim od najboljih i najuspješnijih trenera svih vremena. Zadovoljstvo je čuti da s velim respektom govori o hrvatskom nogometu i svemu što je ostvarila hrvatska reprezentacija proteklih godina. Čestitali smo mu na uspjehu u važnoj utakmici protiv Arsenala te poželjeli uspjeh u neizvjesnoj utrci za naslovom prvaka, prvenstveno naravno zbog našeg dvojca u redovima Cityja. Lijepo je čuti s kolikim poštovanjem Guardiola govori o igračkim vještinama, ali i ljudskim vrlinama Matea i Joška, drago nam je što imaju takav status u jednom od najboljih klubova na svijetu. Dobili smo iz prve ruke informacije o njihovom oporavku, naravno da računamo da na Svjetskom prvenstvu opet budu među našim nositeljima igre, što mogu biti jedino ako su potpuno zdravi. Bilo je ugodno s njima provesti večer, s obzirom na to da se nismo mogli vidjeti u Orlandu, lijepo ih je vidjeti nasmijane i vedre. Raduje me što su oni vrlo optimistični, osjećam veliki motiv da budu spremni pomoći reprezentaciji na SP-u, a ujedno i doprinijeti Cityju u završnici sezone, posebno Mateo koji već konkurira za ekipu. Želim im samo zdravlje, Mateu dobru minutažu, a Jošku nastavak uspješnog oporavka", poručio je izbornik Zlatko Dalić.

Delegacija Saveza i reprezentacije tom je prigodom Guardioli uručila personalizirani dres s brojem četiri, kao i posebno dizajnirani šah.