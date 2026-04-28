DETALJNA VREMENSKA PROGNOZA

Spremite se za mraz i olujne udare, a znamo i kada se vrijeme konačno smiruje: 'Promjena će biti nagla'

Mateja Papić
28.04.2026.
u 22:03

Hrvatsku u srijedu očekuju oblaci, osjetno svježije vrijeme, mjestimice kiša i jaka bura s olujnim udarima podno Velebita, dok se od četvrtka prognozira razvedravanje i sunčaniji dani.

Hrvatsku u srijedu očekuje osjetna promjena vremena – bit će oblačnije, svježije nego proteklih dana, a mjestimice će padati kiša. Na Jadranu će jačati bura, koja će podno Velebita tijekom poslijepodneva imati i olujne udare, prognoziraju meteorolozi DHMZ-a. U srijedu na istoku Hrvatske promjenjivo do pretežno oblačno, povremeno s kišom te umjerenim sjevernim vjetrom pa će biti osjetno svježije nego prošlih dana. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 10 °C, a najviša dnevna od 14 do 17 °C, prognozira za HRT Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys. iz DHMZ-a.

U središnjoj Hrvatskoj će mnogima trebati jakna jer će temperatura cijelog dana biti između 11 i 14 °C, uz pretežno oblačno vrijeme, često uz slabu kišu. I u Gorskoj Hrvatskoj tmurno i oblačno s čestom kišom, te svježe - ujutro oko 7 °C, a danju od 11 do 16 °C. Bit će promjenjivo oblačno, lokalno uz kišu, moguće i u obliku pljuskova, ali i uz sunčana razdoblja. Zapuhat će bura, koja će u drugom dijelu dana podno Velebita imati olujne udare. Danju na sjevernom Jadranu manje toplo nego u utorak, uz najviše oko 20 °C. 

U Dalmaciji djelomice sunčano, uz više oblaka prema unutrašnjosti, gdje lokalno može pasti poneki pljusak. Uz obalu uglavnom suho sve do noći na četvrtak. Puhat će umjereno jugo, na sjeveru i bura, koja će potkraj dana jačati i proširiti se do Šibenika. Jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti oko 10 °C, na obali i otocima od 12 do 15 °C, a najviša dnevna oko 23 °C. Najviše sunčanih sati bit će na toplom krajnjem jugu Hrvatske. Slabo do umjereno jugo vjerojatno će manje kvariti raspoloženje od oblaka u ostatku Hrvatske, a i more će biti mirnije nego na ostatku obale. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 16 °C, najviša od 22 do 24 °C."

Nakon kiše dolazi sunce, ovaj put prilično naglo. Razvedravanje će krenuti na kopnu sa zapada već početkom četvrtka, kada kiše može još biti u Lici i unutrašnjosti Dalmacije. Za razliku od oblaka, svježina i umjeren sjeveroistočni vjetar zadržat će se. U petak ujutro mirno i prohladno, ponegdje s mrazom. Početkom četvrtka na jugu Jadrana još oblaci i ponešto kiše, koje će brzo raspuhati jaka bura s olujnim udarima. Tijekom sunčanog petka bura će slabjeti, još više u subotu, uz okretanje na sjeverozapadnjak. Dani malo topliji i pretežno vedri, u zavjetrini idealni za roštiljanje", prognozirao je Pelajić.

