OVO NISU OČEKIVALI

Iran dobio neugodno iznenađenje uoči početka Svjetskog prvenstva: Stigla nova zapreka

FILE PHOTO: International Friendly - Iran v Nigeria
UMIT BEKTAS/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
28.04.2026.
u 18:36

Kako sada stvari stoje, Iran je jedina reprezentacija koja zasad nema dogovorene prijateljske utakmice uoči početka prvenstva

Nastup nogometne reprezentacije Irana na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu u Kanadi, SAD-u i Meksiku vruća je tema u posljednje vrijeme. Iako je azijska reprezentacija kroz kvalifikacije stekla pravo nastupa na Mundijalu, njeno sudjelovanje pod upitnikom je još od početka sukoba Irana i SAD-a.

Još uvijek nije sto posto potvrđeno hoće li Iran nastupiti na prvenstvu. Njihova nogometna federacija izjasnila je kako se planiraju natjecati, a isto je rekao i predsjednik FIFA-e Gianni Infantino. Unatoč tome, službene potvrde i dalje nema, a reprezentacija Irana nešto više od mjesec dana prije početka prvenstva primila je novi udarac.

Iranci su uoči samog natjecanja trebali odraditi dvije pripremne utakmice protiv Angole i Sjeverne Makedonije, no te su utakmice otkazane. Kako sada stvari stoje, Iran je jedina reprezentacija koja zasad nema dogovorene prijateljske utakmice uoči početka prvenstva te bi svoj nastup trebali započeti bez prave pripreme.

Iran je na prvenstvu smješten u skupinu G skupa s Belgijom, Novim Zelandom i Egiptom. Prvu utakmicu trebali bi odigrati 16. lipnja protiv Novog Zelanda, no njihov nastup je i dalje pod upitnikom. Nakon otkazivanja pripremnih utakmica, može se reći kako nastup Irana na prvenstvu zapravo nikada nije bio pod većim upitnikom.
