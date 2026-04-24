Trener Osijeka: Neobično mi je da se Malenica ne spominje u kontekstu reprezentacije

Nogometaši Osijeka u subotu od 18 sati i 15 minuta na svojoj Opus Areni u sklopu 32. kola HNL-a dočekuju momčad Lokomotive. Osijek je u prilično dobrom raspoloženju nakon što je iznenađujućom 1:0 pobjedom protiv Hajduka na Poljudu u srijedu odmaknuo posljednjem Vukovaru na sedam bodova razmaka i tako pet kola prije kraja prvenstva živi znatno mirnije što se tiče borbe za ostanak.

Dvoboj protiv Lokomotive najavio je trener Osijeka Tomislav Radotić, koji u dosadašnjih osam utakmica svojeg mandata ima učinak od četiri pobjede, dva remija i dva poraza. S tim učinkom je debelo uspješniji od svoja dva ovosezonska trenerska prethodnika, Simona Rožmana i Željka Sopića, koji su zajedno u 23 utakmice upisali tek tri pobjede.

Boban je poručio: Ništa od pripreme šampanjca, previše respektiramo Varaždin i Hajduk

- Pobjeda nad Hajdukom vratila nam je samopouzdanje, sigurnost i mir u ovih nekoliko dana pripreme za iduću utakmicu. Iznimno mi je drago zbog momčadi jer su dečki koji su igrali u Splitu, nakon poraza od Varaždina i brojnih izostanaka, reagirali sjajno te odigrali taktički zrelo i pametno. Dobili smo novi impuls koji će se, nadam se, osjetiti i protiv Lokomotive - poručio je Radotić, te dodao:

- Svaku utakmicu sa suradnicima volim pripremati na poseban način, analizirajući mane i slabosti protivnika. Igrači su već dobili zadovoljštinu pobjedom na Poljudu, no ja volim sve igrače držati uključenima kako bi i oni koji ulaze s klupe dali sve od sebe. Neka dečki s nestrpljenjem čekaju tko će započeti protiv Lokomotive i neka žive za svaku minutu u dresu Osijeka

Ipak, u najavi ove utakmice najzanimljivija tema na konferenciji bila je ona oko prvog vratara momčadi, 32-godišnjeg Marka Malenice. Malenica je, posebice u ovom turbulentnom periodu za klub, najbolji igrač Osijeka te vratar s najviše sačuvanih čistih mreža (12) ove sezone u HNL-u.

Upravo zbog njegovog kontinuiteta sjajnih izvedbi, koji već sad traje godinama, Radotić smatra da Malenica zaslužuje biti na popisu hrvatske nogometne reprezentacije.

- To je pitanje o kojem bi se trebalo stalno govoriti. Klub stoji iza Marka jer je njegov poziv realan. Bila bi to kruna karijere koju je zaslužio radom i nastupima te bi bilo u redu da se to vrednuje. Iako svatko ima pravo na svoje mišljenje, neobično mi je da se njegovo ime nikada nije spomenulo u tom kontekstu. Moramo pokazati poštovanje prema našoj bazi, našem HNL-u, a poziv igraču u reprezentaciju podiže vrijednost i lige. Smatram da bi se morao naći barem na širem popisu, a onda neka struka procijeni je li potreban i hoće li dobiti priliku - jasno je rekao Radotić.

Podsjetimo, na posljednjem popisu hrvatske nogometne reprezentacije našli su se Dominik Livaković (Dinamo), Ivor Pandur (Hull City) i Karlo Letica (Lausanne), a ovisno o dostupnosti i zdravstvenom stanju za te pozicije konkuriraju i Dominik Kotarski (Kopenhagen) te Ivica Ivušić (Hajduk).