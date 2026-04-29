SUPARNIČKI TABORI

Enrique se naklonio igračima Bayerna i PSG-a: 'Nevjerojatna utakmica. Zaslužili smo i pobjedu i remi i poraz'

UEFA Champions League - Semi Final - First Leg - Paris St Germain v Bayern Munich
Sarah Meyssonnier/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
29.04.2026.
u 07:41

Bila je ovo utakmica za sve koji vole nogomet - zaključio je trener Bayerna.

Francuski PSG svladao je Bayern s velikih 5:4 u prvoj utakmici polufinala Lige prvaka. Bila je ovo najefikasnija utakmica u povijesti ove faze natjecanja i prava psolastica za gledatelje. Dvostruki strijelci za branitelje naslova prvaka Europe bili su Ousmane Dembele i Kvicha Kvaratshkelia, dok je jedan dodao Joao Neves. Za Bayern su redom zabijali Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano i Luis Diaz.

Oduševljen utakmicom bio je trener Parižana Luis Enrique koji je nazvao i najboljom utakmicom koju je vodio kao trener:

- Nikad prije nisam vidio utakmicu s takvim ritmom. Moram čestitati protivnicima, igračima. Kada imate takvo vodstvo od 5-2, a protivnici toliko riskiraju - oni su vrhunska momčad. Bilo je teško, a bit će i uzvratna utakmica. Morate uživati ​​i morate prepoznati da je ovo tek treća utakmica koju su izgubili cijele sezone - započeo je trener Parižana.

- Nikad nisam vidio ovakav intenzitet i ovakvu fizičku razinu. Moramo si stvarno svi međusobno čerstitati. Mi smo večeras zaslužili pobijediti, remizirati i izgubiti u isto vrijeme jer je ova utakmica bila nevjerojatna. Bila je ovo najbolja utakmica koju sam vodio kao trener, nema sumnje u to - dodao je.

Na sličnom tragu bio je i trener poražene momćadi Vincent Kompany:

- Energija je bila tu. Patili smo, ali smo bili i opasni. Jedna je stvar gledati primljene golove - obično pet golova u gostima u polufinalu Lige prvaka znači da ispadate. Ali, ako pogledate prilike koje smo stvorili, mogli smo postići više, a to nam mora dati vjeru - rekao je belgijski stručnjak.

- Ako nemate ništa u igri, onda je teško tvrditi da još uvijek možete preokrenuti situaciju. Ali, ako ste opasni kao što smo mi bili večeras, onda mislim da je samo bitno vratiti se u igru ​​i pokušati iskoristiti prilike. Bila je ovo utakmica za sve koji vole nogomet - zaključio je trener Bayerna.

