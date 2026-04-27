Mladi napadač želi se nametnuti Daliću uoči SP-a: Mourinho mu ga preporučio

Nogometaši Benfice upisali su važnu pobjedu u 31. kolu portugalskog prvenstva svladavši na domaćem terenu Moreirense s uvjerljivih 4:1. Ključni trenutak dogodio se ulaskom hrvatskog napadača Franje Ivanovića u 75. minuti umjesto Grka Pavlidisa; Ivanović je, naime, u razmaku od samo tri minute, u 89. i 92. minuti, postigao dva pogotka i tako postavio konačni rezultat, potvrdivši se kao apsolutni junak dvoboja.
Portugalski mediji pišu kako će Ivanovićeva forma stvoriti "dobre glavobolje" hrvatskom izborniku, a trener Benfice Jose Mourinho to je i potvrdio izjavama nakon utakmice.
- Izbornik je izbornik. Dalić je Dalić. On odlučuje, daleko od toga da se želim miješati. No, Ivanović trenutačno igra više, a njegovi golovi pokazuju što može donijeti u određenim situacijama - kazao je Mourinho, pa nastavio:
- Želim vjerovati da Svjetsko prvenstvo tjera izbornike da razmišljaju o tisuću i jednoj situaciji u igri, a on (Ivanović) je u nekim specifičnim okolnostima vrlo opasan igrač, koji momčadima može puno dati. Uz dužno poštovanje prema Daliću, neka on odluči što je najbolje za Hrvatsku.
Ove riječi imaju posebnu težinu s obzirom na to da je Ivanović, unatoč transferu u Benficu vrijednom 22.8 milijuna eura, dosad imao sporednu ulogu u momčadi. Nastup protiv Moreirensea bio mu je 40. ove sezone u svim natjecanjima, a s dva nova gola stigao je do brojke od osam pogodaka. Njegov skromniji učinak posljedica je ograničene minutaže, no upravo ovakve predstave pokazuju sav njegov potencijal.
Zbog statusa pričuvnog igrača u Benfici, Dalić nije Ivanovića vodio na prijateljske utakmice u ožujku, a sada ga do kraja sezone čeka velika borba za mjesto među putnicima na Svjetsko prvenstvo.
Ni Ivanović, ni Beljo neće ići na SP. Mogu ići samo ako se netko od napadača ozljedi.