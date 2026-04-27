Mladi napadač želi se nametnuti Daliću uoči SP-a: Mourinho mu ga preporučio

Nogometaši Benfice upisali su važnu pobjedu u 31. kolu portugalskog prvenstva svladavši na domaćem terenu Moreirense s uvjerljivih 4:1. Ključni trenutak dogodio se ulaskom hrvatskog napadača Franje Ivanovića u 75. minuti umjesto Grka Pavlidisa; Ivanović je, naime, u razmaku od samo tri minute, u 89. i 92. minuti, postigao dva pogotka i tako postavio konačni rezultat, potvrdivši se kao apsolutni junak dvoboja.

Portugalski mediji pišu kako će Ivanovićeva forma stvoriti "dobre glavobolje" hrvatskom izborniku, a trener Benfice Jose Mourinho to je i potvrdio izjavama nakon utakmice.

- Izbornik je izbornik. Dalić je Dalić. On odlučuje, daleko od toga da se želim miješati. No, Ivanović trenutačno igra više, a njegovi golovi pokazuju što može donijeti u određenim situacijama - kazao je Mourinho, pa nastavio:

- Želim vjerovati da Svjetsko prvenstvo tjera izbornike da razmišljaju o tisuću i jednoj situaciji u igri, a on (Ivanović) je u nekim specifičnim okolnostima vrlo opasan igrač, koji momčadima može puno dati. Uz dužno poštovanje prema Daliću, neka on odluči što je najbolje za Hrvatsku.

Ove riječi imaju posebnu težinu s obzirom na to da je Ivanović, unatoč transferu u Benficu vrijednom 22.8 milijuna eura, dosad imao sporednu ulogu u momčadi. Nastup protiv Moreirensea bio mu je 40. ove sezone u svim natjecanjima, a s dva nova gola stigao je do brojke od osam pogodaka. Njegov skromniji učinak posljedica je ograničene minutaže, no upravo ovakve predstave pokazuju sav njegov potencijal.

Zbog statusa pričuvnog igrača u Benfici, Dalić nije Ivanovića vodio na prijateljske utakmice u ožujku, a sada ga do kraja sezone čeka velika borba za mjesto među putnicima na Svjetsko prvenstvo.