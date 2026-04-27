JUNAK POBJEDE

Mladi napadač želi se nametnuti Daliću uoči SP-a: Mourinho mu ga preporučio

UEFA Champions League - Benfica v Napoli
PEDRO ROCHA/REUTERS
Autor
Tomislav Dasović
27.04.2026.
u 21:43

Želim vjerovati da Svjetsko prvenstvo tjera izbornike da razmišljaju o tisuću i jednoj situaciji u igri, a on (Ivanović) je u nekim specifičnim okolnostima vrlo opasan igrač

Nogometaši Benfice upisali su važnu pobjedu u 31. kolu portugalskog prvenstva svladavši na domaćem terenu Moreirense s uvjerljivih 4:1. Ključni trenutak dogodio se ulaskom hrvatskog napadača Franje Ivanovića u 75. minuti umjesto Grka Pavlidisa; Ivanović je, naime, u razmaku od samo tri minute, u 89. i 92. minuti, postigao dva pogotka i tako postavio konačni rezultat, potvrdivši se kao apsolutni junak dvoboja.

Portugalski mediji pišu kako će Ivanovićeva forma stvoriti "dobre glavobolje" hrvatskom izborniku, a trener Benfice Jose Mourinho to je i potvrdio izjavama nakon utakmice.

Šok u Milanu: Klupska sezona završena za Luku Modrića, evo što će biti sa svjetskim prvenstvom!

- Izbornik je izbornik. Dalić je Dalić. On odlučuje, daleko od toga da se želim miješati. No, Ivanović trenutačno igra više, a njegovi golovi pokazuju što može donijeti u određenim situacijama - kazao je Mourinho, pa nastavio:

- Želim vjerovati da Svjetsko prvenstvo tjera izbornike da razmišljaju o tisuću i jednoj situaciji u igri, a on (Ivanović) je u nekim specifičnim okolnostima vrlo opasan igrač, koji momčadima može puno dati. Uz dužno poštovanje prema Daliću, neka on odluči što je najbolje za Hrvatsku.

Ove riječi imaju posebnu težinu s obzirom na to da je Ivanović, unatoč transferu u Benficu vrijednom 22.8 milijuna eura, dosad imao sporednu ulogu u momčadi. Nastup protiv Moreirensea bio mu je 40. ove sezone u svim natjecanjima, a s dva nova gola stigao je do brojke od osam pogodaka. Njegov skromniji učinak posljedica je ograničene minutaže, no upravo ovakve predstave pokazuju sav njegov potencijal.

Zbog statusa pričuvnog igrača u Benfici, Dalić nije Ivanovića vodio na prijateljske utakmice u ožujku, a sada ga do kraja sezone čeka velika borba za mjesto među putnicima na Svjetsko prvenstvo.
Jose Mourinho Zlatko Dalić Franjo Ivanović

KU
Kujttim
21:51 27.04.2026.

Ni Ivanović, ni Beljo neće ići na SP. Mogu ići samo ako se netko od napadača ozljedi.

Serie A - AC Milan v Inter Milan
VATRENI REKORDER

Ovaj Hrvat s 22 godine već ima titule u čak tri države, njegova karijera izgleda pomalo nevjerojatno

Interov naslov prvaka ima i vrlo snažan hrvatski pečat, kao i onaj posljednji iz 2021. godine kada su za njega igrali Marcelo Brozović i Ivan Perišić. Naime, šestorica Interovih nogometaša imaju više od 40 nastupa u sezoni: po 41 Dimarco, Akanji i Bonny, a po 43 Esposito, Zielinski i – debitant u Seriji A Petar Sučić. Ta brojka čini ga i rekorderom po broju nastupa ove sezone među hrvatskim reprezentativcima

