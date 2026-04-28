Izbornik Dalić komentirao Modrićevu ozljedu: 'Luka će učiniti sve'

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić operiran je jučer u Milanu. Podsjetimo, vezni igrač Rossonera pretrpio je dvostruki prijelom jagodične kosti nakon sudara glavama s igračem Juventusa Manuelom Locatellijem u prvenstvenom susretu tih dvaju klubova.

Šok u Milanu: Klupska sezona završena za Luku Modrića, evo što će biti sa svjetskim prvenstvom!

Sam zahvat prošao je vrlo dobro, a situacija je čak i bolja od onog što se očekivalo. Ishodom operacije zadovoljni su i liječnici, kao i sam Modrić te izbornik Hrvatske Zlatko Dalić. U skladu s tim, za očekivati je kako će se prvotno predviđanje pokazati točnim te bi Modrić trebao zaigrati na Svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u koje počinje 11. lipnja.

- Razgovarao sam s Lukom, poželio mu uspješnu operaciju i naravno kvalitetan i što brži oporavak. Siguran sam da će Luka učiniti sve kako bi bio spreman za Svjetsko prvenstvo, a mi ćemo mu u tomu biti maksimalna podrška. Siguran sam da će oporavak teći prema planu i da će nas Luka kao kapetan povesti na još jednom velikom natjecanju ovog ljeta - rekao je Dalić, dok je liječnik reprezentacije Tomislav Vlahović izjavio:

- U stalnim smo kontaktima s liječničkom službom Milana te ćemo u koordinaciji s njima i u dogovoru s Lukom pomno pratiti tijek njegova oporavka, a prema dosadašnjim iskustvima s ovakvim ozljedama, vjerujemo da će kapetan biti spreman za nastup na predstojećem Svjetskom prvenstvu.

Za Modrića je ova klupska sezona najvjerojatnije završena te bi prvu utakmicu nakon operacije trebao odigrati u dresu hrvatske reprezentacije, bilo na prvenstvu ili u pripremnim utakmicama protiv Belgije i Slovenije. Zbog ove ozljede, morat će igrati sa zaštitnom maskom za lice.