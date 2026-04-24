Slavni Hrvat čuva tajne svog privatnog života: Ima šestero djece, a kum mu je splitska legenda

Tehnički direktor hrvatske A i U-21 nogometne reprezentacije, Stipe Pletikosa (47), svojim je nastupima u hrvatskome dresu zauzeo istaknuto mjesto u povijesti jedne od najuspješnijih reprezentacija svijeta. Međutim, iza slike slavnoga sportaša, stoji i obiteljski čovjek o čijem se privatnom životu malo zna.

Rođeni Splićanin, karijeru je započeo u Hajduku. Zbog izvrsnih obrana čak i najtežih udaraca dobio je nadimak "hobotnica". Nakon Hajduka igrao je u moskovskom Spartaku, a član hrvatske reprezentacije postao je u 1999. godini, s 20 godina i ostao sve do 2014. godine.

Što se tiče Pletikosinog privatnog života poznato je da je svoju suprugu Angelu oženio 2003. godine u crvi svetog Dominika u Splitu. Sam je izrazio koliko mu supruga i djeca znače. "Djeca su Božji dar, velika radost, a za mene i moju suprugu smisao života. Nikada nisam krio da želim imati veliku obitelj te da su mi pojam sretnog i ispunjenog života divna žena i razigrana dječica oko nas", rekao je jednom prilikom za Story.

Dapače, sa svojom suprugom ima čak šestero djece. Najstariji sin rođen je 2010. godine, dok je najmlađa kćer rođena 2021. godine. Zanimljivo je i da je Pletikosin vjenčani kup upravo Ivan Leko, a kuma je na vjenčanju bila njegova supruga Tina. S druge strane, Stipe i Angela bili su kumovi bračnom paru Leko.