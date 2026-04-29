Plavi počinju slagati momčad, ali i proračun za sljedeću sezonu: Dolazi Radeljić, a ovaj igrač donosi milijune

Dinamo je osigurao naslov prvaka, potpuno zasluženo prvi prošao kroz cilj Supersport HNL-a. Koliko god je jesen bila turbulentna, i nagovještavala neizvjesnu završnicu naše lige, na proljeće se Dinamo posložio i krenuo na atomski pogon prema ovom najvažnijem trofeju. Plavima je sad još do kraja ostao finale kupa s Rijekom u Osijeku 13. svibnja, uvijek je želja uzeti duplu krunu iako je ova sezone već sad uspješna.

No, u Maksimiru već rade planove i za ono što dolazi, a to je nimalo lagani posao. Dinamo treba 60-70 milijuna eura za godinu, a to nije lako namaknuti bez obzira na sve bolje klupsko poslovanje, sve veći prihod od članstva. Dinamo jako ovisi o prodaji svojih igrača, i u ovoj sezoni dolazit će novac od prošlih prodaja, bonusi..., ali plavi će morati i prodavati da bi mogli lijepo, kao dosad, preživjeti godinu. S druge strane, ne smije Dinamo ni oslabiti svoju momčad čak ni za HNL, a ni Europu koja mu donosi ozbiljan novac, pogotovo ako je riječ o Ligi prvaka. Ulazak u to natjecanje donosi 40-ak milijuna eura, što bi Dinamu donijelo bezbrižnu godinu što se financija tiče.

Radi se na pojačanjima

Paralelno Dinamo radi i na dovođenju pojačanja, sve je bliže dolasku u Dinamo Stjepan Radeljić, 28-godišnji stoper Rijeka koji je već duže želja maksimirskog kluba, a na ljeto će biti slobodan. Dovođenje Radeljića zacijelo znači da će jedan od onih kojih su sad u prvih jedanaest otići iz Dinama. Za Sergija Domingueza već odavno postoji zanimanje, govori se o desetak milijuna eura, ali Dinamo o tom iznosu zimus nije želio ni razgovarati, jer taj dečko vrijedi puno oviše. Iako je imao dosta amplituda, od vrhunskih do oni manje uspješnih, ima ogromni potencijal, mladi je španjolski reprezentativac i sigurno za njega Dinamo može postići visoku cijenu.

Inače, Međunarodni centar za sportske studije (CIES), jedna od najcjenjenijih nogometnih platformi, objavio je procijenjenu vrijednost igrača iz SuperSport HNL-a te srpske lige. Na listi se našlo deset nogometaša, a samo su trojica iz hrvatske lige. Sva tri su iz Dinama.

Dion Drena Beljo, prvi topnik lige s 29 golova, prema spomenutoj procjeni vrijedi 16,1 milijun eura. Ispred njega je samo Vasilije Kostov iz Crvene zvezde, za kojeg se zanima Arsenal, a prema CIES-u vrijedi 23,32 milijuna eura. Sergi Dominguez vrijedi 10,48 milijuna eura i treći je igrač na listi, dok je na desetom mjestu Matteo Perez Vinlof koji vrijedi 5,92 milijuna eura.

U posjedu smo dokumenta pod nazivom Plan rada za 2026. godinu kojega je Dinamova Skupština - na temelju prijedloga Predsjednika kluba i Uprave GNK Dinamo - donijela na svom zasjedanju 17. prosinca 2025. godine. Iz tog opširnog dokumenta izdvojili smo najzanimljivije strateške odrednice vezane uz sportski sektor, infrastrukturu i povezane organizacije.

Sportska natjecanja prve momčadi:

- U drugom dijelu 2026. godine planiran je početak natjecanja u Supersport HNL za natjecateljsku sezonu 2026./2027., u kojoj je plan zadržati momčadsku stabilnost i kompetitivnost u svrhu ostvarenja rezultatske izvrsnosti tj. osvajanju 1. mjesta u navedenoj sezoni.

Uefa natjecanja:

- U prvom dijelu natjecateljske sezone 2026/2027. cilj je plasman u grupnu fazu Lige prvaka ili alternativno plasman u skupinu Europske lige kroz play-off kvalifikacija za Ligu prvaka.

B momčad:

- U sezoni 2026./2027. klub će ponovno oformiti B momčad u kojoj će se prvenstveno natjecati i razvijati mladi igrači iz Dinamove nogometne akademije. Planirano je da će se B momčad natjecati u drugom rangu hrvatskog klupskog natjecanja.

Nogometna akademija:

- Glavne aktivnosti će biti usmjerene na razvoj mladih, talentiranih igrača kroz dvanaest dobnih natjecateljskih kategorija. Cilj je kroz pravilno usmjeren trenažni, natjecateljski i pedagoški proces zadržati visoku pozicioniranost nogometne škole u europskom klupskom nogometu te lidersku poziciju za razvoj mladih, talentiranih nogometaša na području Republike Hrvatske. Time se stvaraju uvjeti za nastavak kontinuiteta implementacije najboljih pripadnika škole prema sustavu 1. momčadi.

Sportski sektor:

- Tijekom 2026. godine planiraju se izlazni transferi u iznosu od 27 milijuna eura s ciljem osiguranja financijske stabilnosti kluba u planiranim financijskim okvirima.

- U pogledu ulaznih transfera planira se dovođenje igrača na pozicijama koje nije moguće popuniti s razvijenim igračima iz nogometne akademije, a sve s ciljem povećanja kvalitete prve momčadi za ostvarenje planiranih sportskih ciljeva i budućih rezultata u narednim sezonama.

Briga o infrastrukturi

Sektor stadionske infrastrukture:

- Aktivnost kluba u 2026. godini u sektoru infrastrukture usmjerena je prema više vrlo važnih ciljeva:

1) Glavni strateški cilj – stvaranje uvjeta za rušenje i izgradnju novog stadiona na Maksimiru

2) Izgradnja novog Dinamovog trening-kampa

3) Održavanje prihvatljive razine postojećeg stanja na Stadionu Maksimir, s aktivnostima usmjerenim prema dobivanju natjecateljske licence za sezonu 2026/2027.

4) Priprema za odigravanja utakmica na novom stadionu, odnosno preseljenje u Kranjčevićevu.