PROPUŠTA SVJETSKO PRVENSTVO?

Što se događa s Marcom Pašalićem? Dalićeva uzdanica stigla na liječenje u Zagreb

Zagreb: Hrvatski reprezentativci dolaze na trening
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/3
VL
Autor
vecernji.hr
25.04.2026.
u 22:00

Hrvatski reprezentativac Marco Pašalić stigao je u Zagreb na liječenje, no posljednji pregledi donijeli su vijesti koje su zabrinule izbornika Dalića. Pregled magnetskom rezonancom pokazao je da je ruptura mišića kvadricepsa znatno ozbiljnija od prvotne dijagnoze

Krilni napadač Orlando Cityja i Dalićeva ofenzivna uzdanica već neko vrijeme izbiva s terena, a nakon što je propustio posljednje tri utakmice kluba, u dogovoru s njima stigao je u Hrvatsku na terapije. Iako se isprva činilo da se radi o lakšoj ozljedi, pregled u Zagrebu otkrio je neugodnu istinu. Nova snimka magnetskom rezonancom pokazala je, kako se neslužbeno doznaje, da je ruptura mišića veća nego što su utvrdili u Orlandu, što znači da Pašalića čeka osjetno duži oporavak.

Prvotna dijagnoza iz Sjedinjenih Američkih Država upućivala je na manju rupturu i upalu, a predviđalo se da će oporavak trajati dva do tri tjedna. Upravo je ta procjena bila razlog zašto je dobio zeleno svjetlo za put u domovinu. Međutim, dolazak u Zagreb i detaljnija provjera otkrili su pravo stanje stvari, što je zakompliciralo situaciju i za igrača i za stručni stožer reprezentacije. Sama činjenica da je doputovao usred sezone MLS-a dovoljno je govorila o ozbiljnosti, a sada je stigla i potvrda.

Ova vijest predstavlja težak udarac za izbornika Zlatka Dalića, koji je u Pašaliću vidio važno rješenje u napadu za nadolazeće Svjetsko prvenstvo. Bivši igrač Rijeke nametnuo se kao adut koji donosi brzinu, prodornost i konkretnost. U svojih 13 nastupa za Hrvatsku postigao je jedan pogodak i pokazao da se na njega može ozbiljno računati, no ozljeda koja mu sada ugrožava nastup na velikom natjecanju dolazi u najgorem trenutku, baš kada je trebao potvrđivati mjesto među putnicima za SP.

Iako točan period oporavka još nije poznat, jasno je da će biti duži od prvotno predviđenih nekoliko tjedana. Prema planu, Pašalić bi se sljedeći tjedan trebao vratiti u Orlando, gdje će nastaviti s rehabilitacijom. Svi s nestrpljenjem iščekuju nove informacije, a ključan datum mogao bi biti 18. svibnja, kada izbornik Dalić objavljuje popis igrača za pripreme. Do tada, sudbina važnog ofenzivnog aduta Vatrenih ostaje pod upitnikom.
hrvatska nogometna reprezentacija SP 2026. Marco Pašalić

VATRENI REKORDER

Ovaj Hrvat s 22 godine već ima titule u čak tri države, njegova karijera izgleda pomalo nevjerojatno

Interov naslov prvaka ima i vrlo snažan hrvatski pečat, kao i onaj posljednji iz 2021. godine kada su za njega igrali Marcelo Brozović i Ivan Perišić. Naime, šestorica Interovih nogometaša imaju više od 40 nastupa u sezoni: po 41 Dimarco, Akanji i Bonny, a po 43 Esposito, Zielinski i – debitant u Seriji A Petar Sučić. Ta brojka čini ga i rekorderom po broju nastupa ove sezone među hrvatskim reprezentativcima

