Plakao je na odlasku iz Dinama i bio gotovo u mirovini. Jedan poziv promijenio mu je karijeru

Tko je od vas bez grijeha, neka baci kamen prvi. Nećemo sad u doba ranog kršćanstva, jer na pameti nam je nogomet. Danas 35-godišnji Kevin Theophile-Catherine igrač je Dinama koji je imao svojih grijeha u Dinamovu dresu. I znamo koliko ga bole pitanja o tome kako je glupo zgriješio jedanaesterac protiv Šahtara kada su plavi bili bez prolaza. Da, zgriješio je, ali pokažite nogometaša koji nije zgriješio, napravio veliku pogrešku tijekom utakmice i zbog koje je njegov klub platio veliku cijenu. Tako je i Dinamo platio Theophileovu pogrešku, ali on je samo jedan od mnogih koji je nešto krivo napravio u jednoj ili više utakmica.

Plakao je na odlasku

Tog je dana ozbiljni čovjek pustio suzu kad mu je istekao ugovor s Dinamom, kad je dobio tih pet minuta na kraju da bi se oprostio s navijačima plavih, teško je proživljavao oproštaj s Maksimirom jer je tu očito vidio svoj drugi dom.

Istekao mu je ugovor s plavima, a onda je Sergej Jakirović odlučio nazvati ga i pitati bi li se vratio jer je tadašnji trener plavih vidio da mu treba iskusni stoper koji je ostao raditi u Maksimiru po posebnom programu. I to je bio sjajan Jakirovićev potez, pametni trener znao je koliko takav igrač može donijeti i koliko je donio prije te "mirovine", uz njega su stasali Gvardiol i Šutalo, dva reprezentativca, igrača koji nose Manchester City i Ajax.

I nije sad stvar u tome što je Theophile postigao vodeći pogodak protiv Lokomotive, pa onda i asistirao, poanta je u tome što čovjek daje sve što može, a to je jedino važno. Da, griješit će on i ubuduće, kao što pogreške naprave i svi ostali igrači, ali Theophile je pošten čovjek koji zna da živi od nogometa, kojeg Dinamo za to plaća i koji će uvijek dati svoj maksimum, a to je jedino važno. I ne voli pred mikrofone, ne voli medijsku eksponiranost, on samo želi dati sve najbolje na terenu.

Može školovati nove

Uostalom, nakon te "mirovine" Theophile je kod svih trenera bio standardan. Ove je sezone odigrao 29 utakmica za Dinamo, prvi je izbor i današnjeg trenera Fabija Cannavara, kod kojeg je uglavnom u startnoj postavi, samo je pitanje tko će igrati uz njega.

Nema potrebe raditi pritisak na Dinamo i tražiti produljenje ugovora s Theophileom, aktualni mu istječe ovog ljeta i valjda ljudi u klubu imaju nekakvu viziju iako još nemaju sportskog direktora koji bi tu viziju aktualizirao. No o Theophileu svakako treba razmisliti jer osim što još može igrati na vrlo visokoj razini i u novoj sezoni, može dodatno školovati relativno mlade stopere koji dolaze, Galešića i Torrentea.

Do odluke kako dalje s Theophileom navijači Dinama samo mu se mogu nakloniti kao što su to učinili kad se činilo da je njegova karijera u Dinamu završila, ali srećom za plave – nije. I danas je zaslužio duboko poštovanje Dinamovih navijača.