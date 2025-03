Dinamo ima novu veliku zvijezdu, taj dečko sve više znači klubu, a podsjeća na Danija Olma

Luka Stojković i Lukas Kačavenda bili su dva bisera Lokomotive, mladi igrači pred kojima je bila velika nogometna budućnost. Njihov veliki potencijal nije nikome promaknuo, pa tako ni Dinamu koji je investirao ozbiljan novac u njih dvojicu. No, taj dvojac doista nije imao sreće. Kačavenda je potrgao prednje križne ligamente još dok je bio u Lokomotivi, no plavi su ga odlučili dovesti iako je na liječničkim pregledima bilo sumnji u to operirano koljeno. Vjerovalo se da je prerano krenuo s opterećenjima i postojala je opasnost od obnavljanja ozljede i u Maksimiru su zaključili da bi bila dobra još jedna operacija i da nakon nje u maksimirskom klubu obavi rehabilitaciju. I Kačavenda je sad zdrav, igra bez straha, iako se kod Fabia Cannavara još nije izborio za veću minutažu.

Ali se zato izborio Luka Stojković. A njega je priča još 'luđa'. Došao je u kolovozu 2023. godine i debitirao u kvalifikacijama za Europsku ligu, dobio je 25 minuta na oproštaju od Luke Ivanušeca, plavi su odigrali odlično, a maksimirske tribine ovacijama su dočekale Stojkovića, a on je u tih 25 minuta pokazao da će biti pravo pojačanje plavima, dostojna zamjena za odličnog Ivanušeca. Dinamo je nakon toga igrao s Rijekom u Maksimiru, u startnoj postavi trebao je biti Luka Stojković. Zagrijavao se s ostatkom momčadi, odjednom je proklizao i morao otići s travnjaka. Na startu se nije činilo da je nešto tako ozbiljno, no pokazalo se da su mu puknuli križni ligamenti koljena i da je operativni zahvat neizbježan.

Slijedio je dugi oporavak, a onda se Stojković polako počeo vraćati na kraju prošle sezone. Bilježio je manju minutažu kod Jakirovića, Perkovića i Bjelice koji su znali da Stojkovića svako malo muče manji problemi što je normalno nakon duge stanke, da bi sad dolaskom Cannavara počeo igrati standardno i pokazao o kakvom se igraču radi. Kod Cannavara je upisao jedanaest nastupa, četiri je puta bio strijelac i dodao dvije asistencije.

U subotu je odigrao sjajnu utakmicu protiv svojeg bivšeg kluba. Od Martina Baturine preuzeo je izvođenje prekida (udaraca iz kuta) i to radi odlično. Uostalom, upravo je nakon njegovog ubačaja Theophile doveo plave u rano vodstvo, 'otvorio' Lokomotivu i na kraju zasluženo slavio. I u to 3:0 slavlje utkao je i jedan pogodak, krasno je pogodio suprotni kut, i pokazao je i kakav udarac ima kad je ljevicom snažno zatresao prečku.

Nije u toj utakmici Stojković jedini odigrao odličnu utakmicu, plavi zapravo nisu imali niti jedno slabo mjesto, a uz Stojkovića svakako valja istaknuti Kevina Theophilea-Catherinea, stoper Dinama je postigao taj prvi pogodak, a na kraju i asistirao, doista veliki učinak za stopera i svakako je bilo dvojbe koga proglasiti igračem utakmice. No, u samom građenju igre, u prisustvo po terenu i trci, Stojković je ipak bio najbolji. I s pravom nosi taj broj sedam s kojim je svoje sjajne partije pružao Dani Olmo. Ne, još nije Olmo, ali na dobro putu da to postane, sad kad je konačno prošao pripreme igra sjajno, a Cannavaro je prepoznao koliko može dobiti od njega.

- Stojković je potencijal, jako je dinamičan, puno trči... Ali, puno je bilo dobrih igrača u toj utakmici, Baturina, Sučić, Kevin. Kad igraš kao momčad, onda iskoče i pojedinci - rekao je o Stojkoviću Cannavaro koji je već na pripremama počeo zajedno u momčad stavljati Baturinu i Stojkovića, a oporavkom Mišića i Sučića smjestio ga je na desno krilo. S te pozicije Stojković puno 'šara', ulazi u sredinu i radi ozbiljan nered kod suparnika, baš kao što ga je napravio i Lokomotivi.

- Ljudi u Dinamu nisu glupi. Uzeli su Stojkovića jer je kvalitetan igrač - dometnuo je Stojkovićev bivši trener Silvijo Čabraja.

Kako ove sezone igra Stojković govore i brojke, po SofaScoreu mu je prosječna ocjena velikih 7,45, slično kao i Baturina (7,47) s tim što je Baturina odigrao puno više utakmica. U posljednje dvije utakmice, a koje su plavi odigrali odlično protiv Slavena Belupa i sad Lokomotive dobio je ocjenu 9,3. I vjerujte, nije samo zbog golova i asistencija, taj dečko sve više znači plavima koji su uhvatili zamah, ali ga se moraju držati i nakon reprezentativne stanke.