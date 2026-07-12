Veliki Kasparov bocnuo FIFA-u nakon novog skandala: 'Morali bi kablove raditi od hrvatske kose'

Prvi pogodak Judea Bellinghama u pobjedi Engleske nad Norveškom u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva danas je jedna od glavnih tema svjetskih medija. Mnogi su mišljenja kako je prije samog pogotka lopta pogodila kabel koji nosi kameru iznad travnjaka. Akcija bi zato morala biti prekinuta i pogodak proglašen nevažećim.

Pogodak je ipak vrijedio, a Bellingham je potom u produžetku zabio i drugi pogodak i odveo Englesku među četiri najbolje reprezentacije svijeta. Taj pogodak, ili sudačka greška, navukla je bijes mnogih neutralnih navijača, a pojavile su se i 3D rekonstrukcije koje pokazuju kako je lopta zaista dirala kabel i naglo pala.

Norveški izbornik ogorčen zbog ove sudačke odluke: 'Lopta je pala ravno s neba' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Svoje mišljenje o ovoj situaciji na vrlo sarkastičan način dao je bivši svjetski prvak u šahu Gari Kasparov. On je na društvenoj mreži X napisao kako bi FIFA sve kabele za kamere trebala praviti od hrvatske kose aludirajući na poništen pogodak Joška Gvardiola za izjednačenje u posljednjim trenucima šesnaestine finala između vatrenih i Portugala.

FIFA must make all camera wires out of Croatian hair from now on! https://t.co/yC80HvCIBV — Garry Kasparov (@Kasparov63) July 12, 2026

Kasparov je hrvatski državljanin i ovime je dao do znanja kako ga još uvijek boli što je suđeno zaleđe zbog navodnog kontakta između lopte i kose Igora Matanovića u toj akciji zbog čega je označeno zaleđe.