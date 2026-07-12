Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 83
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OGORČENO

Veliki Kasparov bocnuo FIFA-u nakon novog skandala: 'Morali bi kablove raditi od hrvatske kose'

Zagreb: Šahist Gari Kasparov
Luka Antunac/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
12.07.2026.
u 13:18

Taj pogodak, ili sudačka greška, navukla je bijes mnogih neutralnih navijača, a pojavile su se i 3D rekonstrukcije koje pokazuju kako je lopta zaista dirala kabel i naglo pala

Prvi pogodak Judea Bellinghama u pobjedi Engleske nad Norveškom u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva danas je jedna od glavnih tema svjetskih medija. Mnogi su mišljenja kako je prije samog pogotka lopta pogodila kabel koji nosi kameru iznad travnjaka. Akcija bi zato morala biti prekinuta i pogodak proglašen nevažećim.

Pogodak je ipak vrijedio, a Bellingham je potom u produžetku zabio i drugi pogodak i odveo Englesku među četiri najbolje reprezentacije svijeta. Taj pogodak, ili sudačka greška, navukla je bijes mnogih neutralnih navijača, a pojavile su se i 3D rekonstrukcije koje pokazuju kako je lopta zaista dirala kabel i naglo pala.

Norveški izbornik ogorčen zbog ove sudačke odluke: 'Lopta je pala ravno s neba'

Svoje mišljenje o ovoj situaciji na vrlo sarkastičan način dao je bivši svjetski prvak u šahu Gari Kasparov. On je na društvenoj mreži X napisao kako bi FIFA sve kabele za kamere trebala praviti od hrvatske kose aludirajući na poništen pogodak Joška Gvardiola za izjednačenje u posljednjim trenucima šesnaestine finala između vatrenih i Portugala.

Kasparov je hrvatski državljanin i ovime je dao do znanja kako ga još uvijek boli što je suđeno zaleđe zbog navodnog kontakta između lopte i kose Igora Matanovića u toj akciji zbog čega je označeno zaleđe.
Ključne riječi
Norveška nogometna reprezentacija Garry Kasparov SP 2026. Engleska nogometna reprezentacija

Komentara 4

Pogledaj Sve
DD
Dobar.Dabar
14:05 12.07.2026.

Kasparovu bi trebalo dati orden. Koliko nasih politicara ih imaju a ama bas nikakve zasluge....Super Rapid & Blitz Croatia postoji samo zbog njega - oni sto igraju sah znaju o cemu pricam.

ZM
zm1
13:55 12.07.2026.

Kasparov u sridu , hahaha

BL
BL
14:36 12.07.2026.

Good.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!