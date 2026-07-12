Infantino otkrio da svaki dan razgovara s Trumpom: 'Nadam se da ćemo zajedno uručiti trofej'

Nogomet je nažalost (pre)često u drugom planu kada pričamo o Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Puno je više govora bilo o napetoj političkoj situaciji i tretmanu iranske reprezentacije, odluci FIFA-e da nakon razgovora s Donaldom Trumpom suspendira kaznu cvrenog kartona američkom reprezentativcu i sličnim temama. Također, proširenje na 48 reprezentacija dočekano je s puno skepse, ali predsjednik FIFA-e Gianni Infantino smatra kako je taj potez bio pun pogodak.

- Bio je to ogroman uspjeh. Svaka momčad igrala je na visokoj razini, devet od deset afričkih momčadi stiglo je do nokaut faze. Na prošlom Svjetskom prvenstvu bile su ih samo pet - rekao je pa dodao kako će razmotriti i dodatno proširenje na 64 reprezentacije.

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Otkrio je i kako je u stalnom kontaktu s američkim predjsednikom Donaldom Trumpom.

- Sretan je i stvarno uživa u turniru. Gleda sve utakmice na televiziji, jer zbog sigurnosnih i protokolarnih razloga još nije uživo posjetio stadione - rekao je pa dodao kako je plan da njih dvojica zaredno uruče trofej pobjedniku: "To je oduvijek bio plan i tako se oduvijek radilo, predsjednik zemlje domaćina finala uruči trofej s predsjednikom Fife. Nadam se da ćemo zajedno to učiniti" - zaključio je.

Odnos Infantina i Trumpa također je jedna od glavnih priča ovog Svjetskog prvenstva, ali čini se kako glasine kako Infantino podilazi Trumpu nimalo ne utječu na njihovo prijateljstvo.