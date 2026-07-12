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ODUŠEVLJENJE

Messijeva emotivna objava nakon prolaska u polufinale skupila milijune reakcija: 'Idemo, je*ote'

FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Argentina v Switzerland
Foto: Jay Biggerstaff/REUTERS
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
12.07.2026.
u 10:10

Švicarska se odlično držala protiv favorizirane Argentine, a kada su Gaučosi stigli do zaslužene, ali teško izborene pobjede vidjelo se koliko je to značilo cijeloj momčadi

Argentinska nogometna reprezentacija vratila se u polufinale Svjetskog prvenstva i nastavlja svoj pohod na obranu naslova osvojenog u Kataru prije četiri godine. Nije im bilo lako u četvrtfinalu protiv Švicarske, slavili su s 3:1 tek nakon produžetaka iako su imali igrača više od 72. minute.

Švicarska se odlično držala protiv favorizirane Argentine, a kada su Gaučosi stigli do zaslužene, ali teško izborene pobjede vidjelo se koliko je to značilo cijeloj momčadi. Definitivno se to može reći za njihovog kapetana Lionela Messija. Igrač Inter Miamija nakon utakmice je na Insttagramu objavio nekoliko fotografija s utakmice, a njegova objava izazvala je milijune reakcija.

A gdje su sada oni senzori koji su Hrvatsku izbacili sa SP-a?! Oglasili su se samo nama

- Opet je trebalo patiti, ali ova ekipa nikada ne prestaje vjerovati. Ponovno smo među četiri najbolje na svijetu!!! Idemo, je*ote!!!! - napisao je Messi.


Argentina će u polufinalu igrati protiv Engleske koja je također uz puno drame stigla do pobjede nad Norveškom u četvrtfinalu.
Ključne riječi
objava argentinska nogometna reprezentacija Lionel Messi SP 2026.

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