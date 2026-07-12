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PREPLAVILE GA EMOCIJE

Vidno nervozni Messi ljutito krenuo prema sucu: Otkriveno što mu je rekao tijekom rasprave

FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Argentina v Switzerland
AMANDA PEROBELLI/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
12.07.2026.
u 09:51

Većina nogometaša vjerojatno bi za tako agresivne gestikulacije prema sucu dobili žuti karton, ali Messi se izvukao bez kazne

Branitelj naslova prvaka svijeta Argentina prošla je u polufinale Svjetskog prvenstva nakon dramatične pobjede nad Švicarskom u četvrtfinalu. Argentinci su slavili tek nakon produžetaka s 3:1 iako su od 72. minute imali igrača više. Švicarci su im pružili odličan otpor pa se u redove Argentinaca uvukla nervoza, a najbolje to pokazuje potez njihovog kapetana Lionela Messija.

39-godišnjak je u jednom trenutku ljutito krenuo prema sucu Joau Pinheiru. Njih su dvojica imali kratku verbalnu razmjenu tijekom koje je Messi cijelo vrijeme gestikulirao prema sucu. Cijela situacija izgledala je vrlo neobično, a američki mediji otkrili su riječi koje je sjajni Argentinac uputio sucu.

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- Nemoj me omalovažavati. Razgovaraj sa mnom kako treba. Ja se tebi obraćam s poštovanjem - navodno je rekao Messi.

Sve je izgledalo vrlo neugodno. Većina nogometaša vjerojatno bi za tako agresivne gestikulacije prema sucu dobili žuti karton, ali Messi se izvukao bez kazne. Argentince u polufinalu čeka Engleska koja je također uz puno drame svladala Norvešku i plasirala se među četiri najbolje reprezentacije svijeta.
Ključne riječi
sudac Lionel Messi SP 2026.

Komentara 1

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GN
gnoj
10:45 12.07.2026.

Sve je namješteno za štakora ! FIFA močvara !

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