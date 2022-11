Pique je napravio poslovno carstvo: Nogometaš na odlasku vrijedi više od španjolskog prvoligaša

35-godišnji stoper Barcelone, Gerard Pique, objavio je oproštaj od aktivnog igranja nogometa, zadnja utakmica će mu biti u nedjelju protiv Almerije.

Legenda Furije je svjesna kako je njegovo najbolje vrijeme već prošlo, ali daleko od toga da neće uživati u mirovini pošto je osim nogometnih, povukao i vrlo dobre poslovne poteze.

Čini se da je bivši španjolski reprezentativac godinama unazad pripremao teren za odlazak u mirovinu jer se rema španjolskom trgovačkom registru nalazi na 14 rukovodećih pozicija u 11 različitih tvrtki.

Za Katalonca se govorilo da nije nogometaš koji je najviše zaradio, ali je i sam pokazao da ima 'nos' za biznis i ulaganje te da se voli posvetiti poslu, postao je jedan od glavnih ljudi za teniski Davis kup.

Prema dostupnim informacijama, vjeruje se da ima neto vrijednost od 80 milijuna eura, ne računajući nekretnine i tvrtke koje posjeduje. Sam Pique je u jednoj emisiji prije nekoliko godina rekao da je njegova neto vrijednost veća od one cijelog Espanyola, koja je iznosila oko 57 milijuna.

Foto: Siu Wu/GRUPPO Gerard Pique football player is pictured on the Pit Lane prior the F1 Grand Prix of Spain at Circuit de Barcelona-Catalunya on May 22, 2022 in Barcelona, Spain. Foto: Siu Wu.

Vjerojatno ni sam Pique nema pojma koliko je točno zaradio od njegovih tvrtki. Neke brojke poznate su već nekoliko godina. Primjerice, s njegovim brendom sunčanih naočala Kypers, koje je naslijedio od obitelji, u 2019. su uprihodili oko 1,8 milijuna eura. U svojoj tvrtki EMR, s kojom se bavi e-sportom, u godinu je dana zaradio 1,5 milijuna eura.

Osim toga, mediji u Španjolskoj ranije su pisali da je njegova tvrtka Deel Kosmos uzela 24 milijuna eura provizije za odvođenje španjolskog Superkupa u daleku Saudijsku Arabiju.

Standings provided by Sofascore

>> VIDEO: Goran Vlaović: Nacionalni stadion je veliki problem, Boban je otkrio da se na tome ozbiljno radi