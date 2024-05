Petković o Barišiću i Peras: Ako su uzeli nešto što nisu trebali, to će se već raščistiti

Bruno Petković je u vrlo zahtjevnoj i turbulentnoj, ali na kraju uspješnoj sezoni Dinama bio jedan od nositelja igre maksimirske momčadi koja je na kraju došla do trostruke krune (HNL, Kup i Superkup).

Petković je svojim igrama zavrijedio poziv u hrvatsku reprezentaciju za nadolazeće Europsko prvenstvo u Njemačkoj, a u intervjuu za Germanijak se osvrnuo na proteklu sezonu te pričao i o nekim drugim temama.

- Nisam se predavao. Nikada, ali nikada nisam pomislio da nećemo biti prvi - započeo je kapetan Dinama, pa dodao:

- Teška je sezona i teško je svakome držati neki kontinuitet, ne samo Dinamu. Ne mislim da nam je Europa bila opterećenje, više te mentalno iscrpljivalo to što moraš igrati utakmicu svaka tri dana. Zapravo, ne vidim neku prijelomnicu. Bilo je loših partija nakon kojih su nas otpisivali, ali imao sam osjećaj da svi gledamo naprijed. Nismo posustali, bili smo svjesni svoje kvalitete i da će nam se otvoriti.

Ovog će se ljeta sigurno često spominjati njegov mogući odlazak iz Dinama. Sigurno se mnogi klubovi zanimaju za njega, a evo što Petković kaže o tome.

- Nisam još razmišljao toliko intenzivno. Nije vrijeme, a nije niti mjesto. Imam obaveze, ne bih se sada htio time zaokupljati. Sretan sam i zadovoljan što sam doma i nemam potrebe ići negdje samo da odem. Svjestan sam toga da sam dao Dinamu puno, svjestan da je klub i meni dao jako puno. Da budem potpuno iskren, još uvijek nisam donio odluku. Što god da se dogodi, dogodit će se, ali još uvijek sam Dinamov igrač - istaknuo je Petković.

Jedna od glavnih tema vezana u Petkovića u posljednje vrijeme svakako su njegove izjave i zahvale sad već bivšim Dinamovim funkcionerima. Podsjetimo, tijekom nedjeljne proslave dvostruke krune na Trgu bana Jelačića u centru Zagreba, Dinamova devetka uputila je pozdrav i zahvalu već sad bivšim čelnicima Dinama Mirku Barišiću i Vlatki Peras, što se navijačima nikako nije svidjelo.

- Jesu li me zasmetali zvižduci? Nisu, ali nije mi bilo drago. Jednostavno, trebamo biti svjesni kako se ne živi od danas i da postoje osobe koje su napravile rezultate s Dinamom. Ako su uzeli nešto što nisu trebali, to će se već raščistiti na mjestima koja su predviđena za to. No, ne možemo osporiti ogroman broj godina koje su dali Dinamu. Mislim da je najmanje što sam mogao jest zahvaliti im se i svemu tome - rekao je Petković, pa dodao:

- Uostalom, mislim da nam generalno treba malo više zahvalnosti za neke stvari koje su se događale prije. Nemam kontakt s Barišićem i svjestan sam kako je red da dođu novi ljudi s novom energijom i ciljevima. Sasvim normalan slijed je i odlazak Peras iz kluba. Nemam benefit od njih i želim da je Dinamo svakog dana bolji i zdraviji, ali treba se zahvaliti onima koji nisu bili tu - zaključio je napadač Dinama.