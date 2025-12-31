Schumacher slavio u novoj disciplini

Američki trkač na skijama Gus Schumacher pobjednik je utrke na 5 km slobodnim načinom sa zajedničkim startom, discipline koja je u srijedu doživjela premijeru u Svjetskom kupu u okviru ovosezonskog Tour de Ski natjecanja.

Na startnoj listi utrke u talijanskom Toblach-Dobbiacu su bila 102 trkača koji su bili podijeljeni u četiri skupine, vodeći se njihovim plasmanom u redoslijedu turneje Tour de Ski.

Činilo se da će disciplina koja je svojevrsna mješavina sprinta i utrke na 10 km biti idealna za najboljeg trkača današnjice, Norvežanina Johannesa Hoesflota Klaeba, ali je on završio tek na 12. mjestu zaostavši 8.6 sekundi za pobjednikom.

Schumacherovo pobjedničko vrijeme je bilo devet minuta i 35.4 sekundi, a pokazalo se da je druga skupina bila najbrža. Austrijanac Benjamin Moser je za pobjednikom zaostao tek dvije desetinke sekunde, dok je trećaplasirani Norvežanin Lars Heggen bio šest desetinki sporiji.

Američki 25-godišnji reprezentativac je došao do druge pobjede u Svjetskom kupu, gotovo dvije godine nakon što je slavio na domaćem terenu u Minneapolisu, u utrci na 10 km slobodnim načinom.

Unatoč današnjem lošijem rezultatu, Klaebo će u novu kalendarsku godinu i sutrašnju dohvatnu utrku na 20 km klasičnim načinom ući s 45 sekundi prednosti u poretku za ukupnog pobjednika "Tour de Ski", turneje koja će svoje veliko finale imati u Val Di Fiemmeu 4. siječnja glasovitim usponom po stazi za alpsko skijanje.

Klaebo je vodeći i u redoslijedu Svjetskog kupa s 857 bodova, ispred sunarodnjaka Haralda Oestberga Amundsena koji ima 678 bodova.