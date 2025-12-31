Naši Portali
SRETNA NOVA GODINA!
FOTO Na zagrebačkom Trgu veliki party, pogledajte kako se slavilo i diljem Hrvatske
FOTO Svjetski gradovi nadmetali se tko će imati ljepši vatromet za doček Nove
NOSIO VISINSKU MASKU

Slavni sportaš pronađen mrtav, ali se ne zna od čega je preminuo. Rezultati obdukcije tek u ožujku

FILE PHOTO: Biathlon World Cup
TT NEWS AGENCY/REUTERS
VL
Autor
Hina
31.12.2025.
u 23:00

Norveški biatlonac je pronađen mrtav u svojoj hotelskoj sobi u Lavazeu u talijanskim Alpama, gdje je bio na trening kampu nakon čega je talijanska policija pokrenula istragu kako bi utvrdila uzrok njegove smrti.

Rezultati forenzičkog pregleda tijela norveškog biatlonca Siverta Guttorma Bakkena (27), pronađena mrtvog u hotelskoj sobi u Italiji 23. prosinca, bit će objavljeni najkasnije u ožujku, objavio je u utorak odvjetnik obitelji.

Norveški biatlonac je pronađen mrtav u svojoj hotelskoj sobi u Lavazeu u talijanskim Alpama, gdje je bio na trening kampu nakon čega je talijanska policija pokrenula istragu kako bi utvrdila uzrok njegove smrti.

"Forenzički pregledi provedeni su prošli vikend. Još nisu doneseni zaključci iz ovih pregleda, koji će se nastaviti početkom sljedeće godine," priopćila je odvjetnička tvrtka Elden Advokatfirma, koja zastupa obitelj biatlonca.

"Talijansko javno tužiteljstvo dalo je forenzičkim patolozima rok do 7. ožujka da završe preglede i podnesu svoje izvješće," dodaje se u izjavi.

Norveški biatlonski savez potvrdio je da je Sivert Bakken nosio visinsku masku kada je pronađen, ali je naznačio da nema informacija o okolnostima nabave i korištenja maske.

"U ovoj fazi istrage nema dokaza koji bi sugerirali ili poricali da je smrt povezana s korištenjem takozvane opreme za 'simulirani visinski trening," napisao je predstavnik obitelji.

Tijekom karijere je upisao 31 nastup u Svjetskom kupu, a jedinu pojedinačnu pobjedu ostvario je na Holmenkollenu 2022.

Bakkenu je 2022. dijagnosticiran miokarditis zbog čega je propustio sezonu 2022/23. Vratio se natjecanjima u studenom 2024. godine, 984 dana nakon što je pobijedio u Holmenkollenu.

