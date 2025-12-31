Hrvatska strepi od njega, a sad stiže Gvardiolu i Kovačiću. Pao je veliki dogovor

Početak nove godine donosi i prvu transfer-bombu. Manchester City je, kako navode najpouzdaniji engleski mediji, na korak do finalizacije dogovora s Bournemouthom oko transfera Antoinea Semenya, eksplozivnog krilnog napadača. Posao je u toliko naprednoj fazi da se očekuje službena potvrda u prvim danima siječnja. Građani su pristali aktivirati njegovu otkupnu klauzulu koja iznosi 65 milijuna funti, odnosno oko 75 milijuna eura, a koja je na snazi samo do 10. siječnja. Predstavnici igrača već su u Manchesteru gdje dogovaraju posljednje detalje osobnih uvjeta petogodišnjeg ugovora koji će Semenyju donositi tjednu plaću od oko 150 tisuća funti plus bonuse.
Interes za hitronogog Ganca bio je ogroman. U redu su stajali Liverpool, Manchester United, Tottenham i Chelsea, no City je bio najbrži i najkonkretniji, jedini koji je službeno kontaktirao Bournemouth. Ipak, presudna je bila želja samog igrača. Iako su mu i drugi nudili unosne ugovore, prilika za rad pod trenerskom palicom Pepa Guardiole i borba za najveće trofeje bili su faktori koji su prevagnuli. Semenyjeva odluka nije bila financijski motivirana, već isključivo sportska ambicija da napravi iskorak u karijeri i zaigra na najvišoj mogućoj razini, što mu Etihad i jamči.
🚨 Antoine Semenyo and Manchester City, deal almost done with final steps to follow soon.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 30, 2025
Man City and Bournemouth has positive call today to proceed in talks while the player’s prepared to join #MCFC.
Here we go, soon. 🔜 pic.twitter.com/2MGqbunJLS
A da je Semenyo igrač za najveću scenu, dokazao je upravo ove sezone u kojoj proživljava najbolje dane karijere. U dosadašnjem dijelu prvenstva zabio je devet golova i dodao tri asistencije, čime se pozicionirao kao treći strijelac Premier lige, odmah iza Erlinga Haalanda i Igora Thiaga. Ono što je posebno impresivno jest njegova sposobnost da briljira u najvećim utakmicama. Sezonu je otvorio s dva gola protiv Liverpoola, a u studenom je zabio u pobjedi protiv svog budućeg kluba, Manchester Cityja, čime je prekinuo njihov nevjerojatan niz od jedanaest mjeseci bez poraza u ligi. Kao da to nije dovoljno, krajem prosinca je poentirao i u velikoj pobjedi Bournemoutha od 3:0 na Old Traffordu protiv Manchester Uniteda.
Njegov profil igrača razlog je zašto bi svaka obrana, pa tako i potencijalno hrvatska, trebala s velikim oprezom pratiti njegov razvoj. Semenyo nije klasično krilo; on je moderna napast koja kombinira nevjerojatnu brzinu, fizičku snagu i sposobnost igre s obje noge. Njegova radna etika je fanatična, o čemu svjedoči i podatak da je napadač s najviše vraćanja u obranu i oduzetih lopti u cijeloj ligi. Takva kombinacija sirove moći i tehničke potkovanosti čini ga noćnom morom za čuvare i profilom igrača kakve u budućnosti možemo očekivati kao protivnike Vatrenima na velikim natjecanjima. Njegov dolazak u City, gdje će igrati uz Joška Gvardiola i Matea Kovačića, samo će dodatno izbrusiti njegov talent.
U Bournemouthu su se već pomirili sa sudbinom. Iako je menadžer Andoni Iraola do posljednjeg trenutka javno tvrdio kako se nada da će Semenyo ostati, u klubu su svjesni da je situacija izvan njihove kontrole. Ganski napadač je odigrao cijelu utakmicu protiv Chelseaja, a na kraju susreta njegov dugi pljesak upućen gostujućim navijačima, kao i zagrljaji sa suigračima, izgledali su kao emotivni oproštaj. Koliku će prazninu ostaviti, najbolje je opisao njegov suigrač David Brooks. "Neću sjediti ovdje i lagati da neće ostaviti rupu. On je naš najbolji strijelac i bio je nevjerojatno dobar igrač za nas. Svi ga volimo i želimo mu sve najbolje, zaslužio je ovo", rekao je Velšanin. S njim se slažu i stručnjaci poput Diona Dublina koji je izjavio da je "gubitak Semenya kao da gubite dva ili tri igrača odjednom.