Hrvatska strepi od njega, a sad stiže Gvardiolu i Kovačiću. Pao je veliki dogovor

Početak nove godine donosi i prvu transfer-bombu. Manchester City je, kako navode najpouzdaniji engleski mediji, na korak do finalizacije dogovora s Bournemouthom oko transfera Antoinea Semenya, eksplozivnog krilnog napadača. Posao je u toliko naprednoj fazi da se očekuje službena potvrda u prvim danima siječnja. Građani su pristali aktivirati njegovu otkupnu klauzulu koja iznosi 65 milijuna funti, odnosno oko 75 milijuna eura, a koja je na snazi samo do 10. siječnja. Predstavnici igrača već su u Manchesteru gdje dogovaraju posljednje detalje osobnih uvjeta petogodišnjeg ugovora koji će Semenyju donositi tjednu plaću od oko 150 tisuća funti plus bonuse.

Interes za hitronogog Ganca bio je ogroman. U redu su stajali Liverpool, Manchester United, Tottenham i Chelsea, no City je bio najbrži i najkonkretniji, jedini koji je službeno kontaktirao Bournemouth. Ipak, presudna je bila želja samog igrača. Iako su mu i drugi nudili unosne ugovore, prilika za rad pod trenerskom palicom Pepa Guardiole i borba za najveće trofeje bili su faktori koji su prevagnuli. Semenyjeva odluka nije bila financijski motivirana, već isključivo sportska ambicija da napravi iskorak u karijeri i zaigra na najvišoj mogućoj razini, što mu Etihad i jamči.

🚨 Antoine Semenyo and Manchester City, deal almost done with final steps to follow soon.



Man City and Bournemouth has positive call today to proceed in talks while the player’s prepared to join #MCFC.



Here we go, soon. 🔜 pic.twitter.com/2MGqbunJLS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 30, 2025

A da je Semenyo igrač za najveću scenu, dokazao je upravo ove sezone u kojoj proživljava najbolje dane karijere. U dosadašnjem dijelu prvenstva zabio je devet golova i dodao tri asistencije, čime se pozicionirao kao treći strijelac Premier lige, odmah iza Erlinga Haalanda i Igora Thiaga. Ono što je posebno impresivno jest njegova sposobnost da briljira u najvećim utakmicama. Sezonu je otvorio s dva gola protiv Liverpoola, a u studenom je zabio u pobjedi protiv svog budućeg kluba, Manchester Cityja, čime je prekinuo njihov nevjerojatan niz od jedanaest mjeseci bez poraza u ligi. Kao da to nije dovoljno, krajem prosinca je poentirao i u velikoj pobjedi Bournemoutha od 3:0 na Old Traffordu protiv Manchester Uniteda.

Njegov profil igrača razlog je zašto bi svaka obrana, pa tako i potencijalno hrvatska, trebala s velikim oprezom pratiti njegov razvoj. Semenyo nije klasično krilo; on je moderna napast koja kombinira nevjerojatnu brzinu, fizičku snagu i sposobnost igre s obje noge. Njegova radna etika je fanatična, o čemu svjedoči i podatak da je napadač s najviše vraćanja u obranu i oduzetih lopti u cijeloj ligi. Takva kombinacija sirove moći i tehničke potkovanosti čini ga noćnom morom za čuvare i profilom igrača kakve u budućnosti možemo očekivati kao protivnike Vatrenima na velikim natjecanjima. Njegov dolazak u City, gdje će igrati uz Joška Gvardiola i Matea Kovačića, samo će dodatno izbrusiti njegov talent.

U Bournemouthu su se već pomirili sa sudbinom. Iako je menadžer Andoni Iraola do posljednjeg trenutka javno tvrdio kako se nada da će Semenyo ostati, u klubu su svjesni da je situacija izvan njihove kontrole. Ganski napadač je odigrao cijelu utakmicu protiv Chelseaja, a na kraju susreta njegov dugi pljesak upućen gostujućim navijačima, kao i zagrljaji sa suigračima, izgledali su kao emotivni oproštaj. Koliku će prazninu ostaviti, najbolje je opisao njegov suigrač David Brooks. "Neću sjediti ovdje i lagati da neće ostaviti rupu. On je naš najbolji strijelac i bio je nevjerojatno dobar igrač za nas. Svi ga volimo i želimo mu sve najbolje, zaslužio je ovo", rekao je Velšanin. S njim se slažu i stručnjaci poput Diona Dublina koji je izjavio da je "gubitak Semenya kao da gubite dva ili tri igrača odjednom.