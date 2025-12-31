Modrić otkrio detalj koji mu je promijenio život: Da nije bilo njega, nikad ne bih došao u Real

Luka Modrić tjednima dobiva ovacije na svim stadionima Serie A, čiji navijači još uvijek ne mogu vjerovati da igra u Italiji. Hrvatski veznjak je u velikom intervjuu za Corriere della Sera otvorio dušu i otkrio brojne detalje iz svoje karijere, počevši od dječačkih snova. "Navijao sam za Milan zbog svog idola iz djetinjstva, Zvonimira Bobana, hrvatskog kapetana koji je skoro napravio čudo na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj 1998. godine. Nisam imao ni trinaest godina, a otac mi je kupio trenirku Milana. Život vas uvijek iznenadi. Događaju se stvari koje nikada niste mogli zamisliti. Bio sam uvjeren da ću karijeru završiti u Real Madridu, ali umjesto toga... Ipak, uvijek sam mislio: da sam ikada igrao za neku drugu momčad, to bi bio Milan. Ovdje sam da pobjeđujem."

Tijekom godina, Modrića su uspoređivali s brojnim velikanima, a on je istaknuo nekoliko igrača koji su ga posebno inspirirali. "Pirlo je šest godina stariji od mene, on je utabao put. Ali moj idol, osim Bobana, bio je Francesco Totti. U Serie A su igrali fantastični igrači. Gledao sam ih i govorio si: to je nogomet kakav želim igrati", ispričao je Modrić, prisjećajući se legendi talijanskog nogometa.

Osim slavnih kolega, Modrić je tijekom karijere imao i jednako važne trenere koji su ga oblikovali. Za Massimiliana Allegrija je rekao da ima nevjerojatnu osobnost. "Pomalo sliči Ancelottiju, osjećajan je, zabavan i voli zbijati šale. Ali na terenu, kao trener, on je majstor. Poznaje nogomet kao rijetko tko. Drago mi je da mi je danas trener. Carletto je broj jedan. Zbog načina na koji se ponaša, ne samo zbog njegovih kvaliteta na klupi. Puno smo puta razgovarali o Milanu dok smo bili u Madridu. I za njega je ovo mjesto bilo jedinstveno", rekao je Luka.

Posebno se osvrnuo na Josea Mourinha, trenera koji ga je i doveo u Real Madrid, podijelivši nevjerojatnu anegdotu iz svlačionice. "Mourinho? Poseban. I kao trener i kao osoba. On je bio taj koji me želio u Real Madridu. Bez Mourinha nikada ne bih stigao. Vidio sam ga kako je rasplakao Cristiana Ronalda u svlačionici, čovjeka koji daje sve na terenu, jer jednom nije ispratio suparničkog beka. Mourinho je vrlo izravan sa svojim igračima, ali je pošten. Sergija Ramosa i posljednje pojačanje tretirao je na isti način. Ako ti ima nešto za reći, reći će ti to u lice."

Ipak, postojao je jedan trener koji je bio najvažniji u njegovoj karijeri, onaj koji ga je oblikovao u najranijim danima. "Tomo Bašić. Učio nas je kako se nositi s nepravdom. Namjerno bi nekoga ozlijedio i promatrao naše reakcije. Neki bi se naljutili, drugi bi plakali jer im je bilo neugodno. Objasnio nam je da ćemo u nogometu, kao i u životu, vidjeti svašta, pa i maltretiranje. I da ćemo morati naučiti kako se nositi s teškim trenucima. Bilo je vrijeme kada su mi govorili da ne mogu biti profesionalni nogometaš jer sam premalen, previše krhak. On mi je rekao da ih ne slušam. Važno je što ti misliš o sebi, a ne što drugi govore. Bio je u pravu. Uvjeravao me: 'Bit ćeš najbolji na svijetu'. Bez njega, bez njegovih riječi, nikada ne bih stigao ovdje gdje sam danas."

Na kraju, osvrnuo se i na vječnu usporedbu između Cristiana Ronalda i Lionela Messija, jasno odabravši stranu. "Bliži sam Cristianu jer sam igrao s njim, bio mi je suigrač u Madridu, i uvjeravam vas da on nije samo sjajan nogometaš, on je nevjerojatna osoba. Ljudi to ne znaju, ali on ima ogromno srce, uvijek je spreman pomoći drugima", zaključio je Modrić.