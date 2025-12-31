Ibrahimović se naklonio Modriću, pala i posebna objava: 'Pogledajte ovu fotografiju...'

Luka Modrić (40) ključni je igrač Milana u pohodu na titulu prvaka talijanske Serie A, a nakon lošije prošle sezone, klub se s hrvatskim veznjakom potpuno preporodio. Pohvale za njegovu igru i nevjerojatnu dugovječnost stižu sa svih strana, a u hvalospjevima se pridružio i Zlatan Ibrahimović (44), savjetnik u sportskom sektoru Milana. "Modrić je maestro. Kad uđe na teren, on ne igra nogomet, on jest nogomet. Ima sjajan mentalitet, što je pokazao nakon utakmice Milana i Napolija. Pogledaj ovu fotografiju, govori sama za sebe", izjavio je legendarni švedski napadač, referirajući se na fotografiju Modrićeva emotivnog slavlja pobjede od 2:1 nad Napolijem.

Riječ je o utakmici 5. kola Serie A odigranoj 28. rujna na San Siru, u kojoj je Milan rano poveo golom Alexisa Saelemaekersa već u trećoj minuti. Na 2:0 povisio je Christian Pulišić u 31. minuti, no drama je uslijedila u drugom poluvremenu. Milan je u 57. minuti ostao s igračem manje nakon isključenja Pervisa Estupinana, a samo tri minute kasnije Napoli je smanjio rezultat golom Kevina De Bruynea iz jedanaesterca. Unatoč pritisku, Milan se uspio grčevito obraniti do samog kraja i sačuvati vrijednu pobjedu.

Upravo je u tom napetom derbiju Modrić bio jedan od najboljih pojedinaca na terenu, a kamere su ga nakon posljednjeg sučevog zvižduka uhvatile kako strastveno slavi pobjedu, što je Ibrahimović posebno istaknuo. Iako je na zalasku karijere, hrvatski kapetan je igrač s najviše odigranih minuta u momčadi Milana ove sezone, gdje je u 18 nastupa zabilježio jedan gol i dvije asistencije. Svoju je klasu ponovno pokazao i u nedavnoj utakmici 17. kola Serie A, gdje je bio sjajan u uvjerljivoj pobjedi od 3:0 nad Veronom.

Modrićeva karijera ispunjena je nevjerojatnim uspjesima kako na klupskoj, tako i na reprezentativnoj razini. Za hrvatsku reprezentaciju upisao je rekordna 194 nastupa te ju je kao kapetan vodio do srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu 2018. i bronce četiri godine kasnije u Kataru. Igrao je i finale Lige nacija 2023. godine. Prije dolaska u Milan, s Real Madridom je postao najtrofejniji igrač u povijesti kluba s osvojenih 26 naslova, među kojima se ističe šest titula Lige prvaka, četiri španjolska prvenstva i pet svjetskih klupskih prvenstava. Vrhunac individualnog priznanja doživio je 2018. godine kada je osvojio Zlatnu loptu i prekinuo desetljetnu dominaciju Lionela Messija i Cristiana Ronalda.