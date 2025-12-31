Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 95
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
DVIJE LEGENDE

Ibrahimović se naklonio Modriću, pala i posebna objava: 'Pogledajte ovu fotografiju...'

Serie A - AC Milan v Hellas Verona
Daniele Mascolo/REUTERS
Autor
Patrik Mršnik
31.12.2025.
u 13:00

Zlatan Ibrahimović, jedan od savjetnika u sportskom sektoru Milana, biranim je riječima govorio o Luki Modriću. Legendarni Šveđanin nahvalio je hrvatskog kapetana nakon sjajnih partija u dresu Rossonera ove sezone

Luka Modrić (40) ključni je igrač Milana u pohodu na titulu prvaka talijanske Serie A, a nakon lošije prošle sezone, klub se s hrvatskim veznjakom potpuno preporodio. Pohvale za njegovu igru i nevjerojatnu dugovječnost stižu sa svih strana, a u hvalospjevima se pridružio i Zlatan Ibrahimović (44), savjetnik u sportskom sektoru Milana. "Modrić je maestro. Kad uđe na teren, on ne igra nogomet, on jest nogomet. Ima sjajan mentalitet, što je pokazao nakon utakmice Milana i Napolija. Pogledaj ovu fotografiju, govori sama za sebe", izjavio je legendarni švedski napadač, referirajući se na fotografiju Modrićeva emotivnog slavlja pobjede od 2:1 nad Napolijem.

Riječ je o utakmici 5. kola Serie A odigranoj 28. rujna na San Siru, u kojoj je Milan rano poveo golom Alexisa Saelemaekersa već u trećoj minuti. Na 2:0 povisio je Christian Pulišić u 31. minuti, no drama je uslijedila u drugom poluvremenu. Milan je u 57. minuti ostao s igračem manje nakon isključenja Pervisa Estupinana, a samo tri minute kasnije Napoli je smanjio rezultat golom Kevina De Bruynea iz jedanaesterca. Unatoč pritisku, Milan se uspio grčevito obraniti do samog kraja i sačuvati vrijednu pobjedu.

Upravo je u tom napetom derbiju Modrić bio jedan od najboljih pojedinaca na terenu, a kamere su ga nakon posljednjeg sučevog zvižduka uhvatile kako strastveno slavi pobjedu, što je Ibrahimović posebno istaknuo. Iako je na zalasku karijere, hrvatski kapetan je igrač s najviše odigranih minuta u momčadi Milana ove sezone, gdje je u 18 nastupa zabilježio jedan gol i dvije asistencije. Svoju je klasu ponovno pokazao i u nedavnoj utakmici 17. kola Serie A, gdje je bio sjajan u uvjerljivoj pobjedi od 3:0 nad Veronom.

Modrićeva karijera ispunjena je nevjerojatnim uspjesima kako na klupskoj, tako i na reprezentativnoj razini. Za hrvatsku reprezentaciju upisao je rekordna 194 nastupa te ju je kao kapetan vodio do srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu 2018. i bronce četiri godine kasnije u Kataru. Igrao je i finale Lige nacija 2023. godine. Prije dolaska u Milan, s Real Madridom je postao najtrofejniji igrač u povijesti kluba s osvojenih 26 naslova, među kojima se ističe šest titula Lige prvaka, četiri španjolska prvenstva i pet svjetskih klupskih prvenstava. Vrhunac individualnog priznanja doživio je 2018. godine kada je osvojio Zlatnu loptu i prekinuo desetljetnu dominaciju Lionela Messija i Cristiana Ronalda.
Ključne riječi
nogomet Luka Modrić Zlatan Ibrahimović

Komentara 1

Pogledaj Sve
LU
Lukeruk
13:43 31.12.2025.

Svaki dan na naslovnici rom ibrahimović, nije naš i nije dobrodošao

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!