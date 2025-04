Petković: Mnogima od vas ne pašem, znam biti neugodan. Evo tko mi je zabranio da otkrijem istinu

Dinamov ponajbolji igrač Bruno Petković oporavio se od neugodne ozljede pubične kosti i spreman je igru, konkurirat će za prvih 11 sutra protiv Osijeka, a susret na Maksimiru počinje od 18.45 sati. Danas se jedan od kapetana hrvatskog prvaka pojavio na press konferenciji te prokomentirao brojne događaje koji su se dogodili u posljednja tri mjeseca.

- Puno toga smo zadnjih dana pisali i čitali, to utječe na ekipu. Svjesni smo krize rezultata i igre, situacija je takva da trebamo spustiti glavu i raditi. Bez obzira na sve pokušaje destabilizacije, snosimo veliku odgovornost mi igrači. Možda sam nekad ja trebao stati više u obranu svoje ekipe. Možda ja, kad uđem u Puli, trebam smiriti situaciju, a ne donositi dodatan nemir. Svaki treba krenuti od sebe, to je jedini pravi put koji nas može vratiti. Nije sve izgubljeno. Trebamo odraditi zadnjih osam kola do kraja i uzdignute glave i profesionalno odraditi ovo. Svaki zvižduk na kraju utakmice boli, no to su takve situacije u nogometu. Jedine isprike i opravdanja moramo pružiti navijačima. Nećemo kaljati obraz i ugled kluba - rekao je Petković na današnjoj klupskoj presici.

- Moja fizička forma? Spreman sam, ali nedostaje mi ritam utakmica. Samim time je i moja lošija predstava u Puli dokaz toga. Jesam li iz Pule putovali osobnim automobilom? Odgovorit će vam naš vozač autobusa. Ne želim voditi medijski rat. S mnogima od vas nisam imao loš odnos. Na temelju rekla-kazala izmišljate informacije, a imate toliko stvari i problema o kojima možete pisati - izjavio je Petković.

- Mnogima od vas ne pašem, nekada znam biti neugodan. Ne lažem nikoga. Fabio mi prije Osijeka nije dozvolio da idem na konferenciju za medije, kada sam ja 'bio pretučen'. Tada sam ja htio ići očistiti svoje ime. Je li to pokušaj destabilizacije? Vi stvarate javno mnijenje, ljudi preko vaših informacija kreiraju svoja mišljenja. Apsolutno mediji nisu krivi za ovu situaciju, no ne dolijevajte ulje na vatru. Razumijem da negativno više klikova donese, ali dajte podršku nekad, kritizirajte nekad. Ali budite realni. Nije to alibi, apsolutno je naša krivica. Ali nemojte izmišljati stvari koje ne postoje - zaključio je napadač plavih.