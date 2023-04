Perkovac: Sa Šipićem i Cindrićem smo opasniji u napadu, to je sasvim druga priča

Rukometaši Hrvatske plasirali su se na Europsko prvenstvo koje će se u siječnju sljedeće godine igrati u Njemačkoj. Izabranici Gorana Perkovca pobijedili su u 5. kolu naše kvalifikacijske skupine Grčku u gostima s 31:26 (10:10). Bez obzira na nedjeljnu utakmicu protiv Belgije, Hrvatska će sa sedam bodova biti sigurno među četiri najbolje trećeplasirane reprezentacije. Pobijedimo li Belgiju u Rijeci, onda ćemo sigurno biti drugi u skupini.

Očekivali smo punu dvoranu, bučne navijače, ali ništa se od toga nije dogodilo u Halkidi. Baš čudno jer je Grčka vodeća u skupini, pobijedili su kod kuće jaku Nizozemsku i ova utakmica im je bila odlučujuća za plasman na Europsko prvenstvo. Istina, znali su domaći navijači burno reagirati na sudačke odluke koje im nisu išle u korist, ali daleko je to od užarene atmosfere kakvu smo znali gledati u Grčkoj, pogotovo na nogometu i košarci. Rukomet? Da su igrali Olympiacos i AEK, dva ljuta rivala i dva najjača kluba u Grčkoj, vjerojatno bi bilo svega...

Prvo poluvrijeme smo jako loše odigrali. Pogotovo u napadu. Doduše, proslavio se grčki vratar koji je u prvih 30 minuta imao osam obrana. Promašivali smo zicere kao na tekućoj traci, čak je i Duvnjak bio neuspješan u kontri što mu se baš i ne događa često. Samo smo jednom vodili u prvom poluvremenu i to odmah na početku (2:1). Domaćin je u nekoliko navrata imao plus dva, a i nekoliko napada za plus tri. U samoj završnici smo nekako uspjeli dostići Grke i na odmor otići u egalu. Krila nisu zabila nijedan pogodak. I dok Jelinić nije ni dobio loptu na lijevu stranu, Glavaš je dobio dvije, ali je obje promašio.

- Previše smo griješili u napadu, promašivali zicere. Dobro je da smo poluvrijeme završili u egalu. U nastavku je bilo puno bolje, posebice u napadu. Iskreno, imali smo velik pritisak prije utakmice, znali smo da moramo pobijediti, a kada nešto moraš onda baš sve ne ide kako bi trebalo – rekao je Josip Šarac, lijevi vanjski reprezentacije.

U nastavku smo gledali sjajnu Hrvatsku, posebno sjajnog Cindrića...

- Znali smo da mora doći naših pet minuta. Čekali smo, čekali i dočekali. Na kraju krajeva u ovoj utakmici se puno toga pitalo nas i bilo je samo pitanje vremena kada ćemo se posložiti. Žao mi one zadnje kontre, morao sam to zabiti – rekao je Cindrić.

Goran Perkovac, izbornik Hrvatske je dodao:

- Zadovoljan sam premda ima tu još dosta posla. Ne mogu u jednom danu uigrati momćad i zato se veselim prvim dužim pripremama. Vidi se da su nam Šipić i Cindrić nedostajali protiv Nizozemske. S njima je to druga priča u napadu. Moramo puno bolje reagirati u tranziciji, to je ono čime ne mogu biti zadovoljan – zaključio je Perkovac.

>> Modrić o Dinamu