Hrvatski rukometaši pobjedom u Grčkoj osigurali plasman na Europsko prvenstvo!

Muška rukometna reprezentacija Hrvatske svladala je Grčku sa 31-26 (10-10) na gostovanju u Halkidi i tako osigurala plasman na završni turnir Europskog prvenstva 2024. u Njemačkoj. Hrvatsku je do pobjede predvodio Luka Cindrić sa devet pogodaka, a po pet puta su se u strijelce upisali Mario Šoštarić i Josip Šarac. Mateo Maraš i Marin Šipić su postigli po tri pogotka. Vratar Marin Šego je imao sedam obrana. Kod domaćina najbolji je bio Savvas sa šest pogodaka, dok je Liapis postigao pet. Vratar Boukovinas je sakupio osam obrana.

U Halkidi izabranike Gorana Perkovca nije dočekala najavljivana paklena atmosfera. Dvorana kapaciteta za 2000 gledatelja bila je poluprazna, a oni koji su došli pogledati ovaj dvoboj nisu bili pretjerano angažirani. Činilo se da će Hrvatska u takvom ozračju lakše doći do željene pobjede. Do osme minute hrvatski rukometaši su bili u minimalnom vodstvu (4-3), da bi uslijedilo devetominutno razdoblje bez pogotka. Razbranio se domaći vratar Petros Boukovinas, a Grci su s tri uzastopna pogotka poveli sa 6-4, uz mnoštvo propuštenih prilika da tu prednost i povećaju. Grci se ni jednom trenutku nisu uspjeli odvojiti na više od dva gola razlike, da bi u završnici poluvremena Luka Cindrić i Domagoj Duvnjak doveli Hrvatsku do izjednačenja (10-10), nakon prvih 30 minuta.

Novi hrvatski reprezentativac Mario Šoštarić je drugo poluvrijeme otvorio pogotkom za 11-10, prvo hrvatsko vodstvo nakon osme minute dvoboja. Do 14-14 Grčka je držala priključak, da bi golovima Marina Šipića i Cindrića hrvatski rukometaši u 41. minuti po prvi put stekli tri gola prednosti (18-15). Mnogo razigraniji hrvatski napad je do 16. minute drugog poluvremena već postigao 11 pogodaka, jedan više nego u cijelom prvom poluvremenu. Iako su i Grci bili efikasniji nego u prvom dijelu, nisu mogli pratiti ritam Hrvatske na pogon Luke Cindrića, koji je završio dvoboj kao najbolji strijelac utakmice sa devet pogodaka, a stigao je kreirati prilike i za suigrače.

Hrvatska je u 49. minuti prvi put došla do četiri gola prednosti (23-19). Do kraja dvoboja Perkovčevi izabranici su tu prednost održavali i stigli do pobjede koja im je donijela privremeno skok na prvo mjesto u skupini i osiguran plasman na Europsko prvenstvo. Hrvatska ima sedam bodova iz pet nastupa, jedan više od Grčke. Treća je Nizozemska sa pet bodova, ali i utakmicom manje, koju će odigrati večeras (20.10 sati) u Belgiji, čija reprezentacija je na začelju ljestvice bez bodova.

Prve dvije pozicije jamče plasman na završni turnir u Njemačkoj i bolje mjesto u ždrijebu, a plasirat će se i četiri najbolje trećeplasirane reprezentacije iz osam kvalifikacijskih skupina. U posljednjem kolu koje je na rasporedu u nedjelju, 30. travnja, Hrvatska će u Rijeci ugostiti Belgiju, dok će Nizozemska biti domaćin Grčkoj.