NAKON ČETIRI GODINE

Rusija se vraća u svjetski nogomet? FIFA jednim potezom poslala znakovitu poruku

Hrvatska i Rusija na Poljudu igraju odlučujuću utakmicu za izravni plasman na SP
Goran Stanzl/PIXSELL
Autor
Željko Janković
17.12.2025.
u 21:35

Visoki izvori unutar europskog nogometa izrazili su skepticizam u pogledu praktičnih aspekta ponovnog prijema Rusije bez političkog rješenja. Zabrinutost uključuje mogućnost da druge zemlje odbiju igrati protiv njih ili poteškoće u osiguravanju viza za ruske sportaše.

Rusija bi se mogla sljedeće godine vratiti u međunarodni nogomet, nakon što je FIFA najavila novo natjecanje za igrače do 15 godina koje će biti "otvoreno za sve saveze". Taj potez dolazi nakon što su ruske nacionalne reprezentacije i klubovi 2022. godine izbačeni iz FIFA-inih i UEFA-inih natjecanja kao odgovor na invaziju na Ukrajinu.

Nakon što je bila domaćin Svjetskog prvenstva 2018. godine, Rusija se nije natjecala na prvenstvu 2022. godine, a nije sudjelovala ni na prošlogodišnjem Euru u Njemačkoj. Međutim, nedavni Olimpijski summit preporučio je da se mladim sportašima iz Rusije i Bjelorusije dopusti natjecanje na međunarodnim događajima pod vlastitom zastavom i uz svoje nacionalne himne.

U srijedu je Vijeće FIFA-e potvrdilo planove za novo natjecanje za igrače do 15 godina. U priopćenju za medije, u kojem se detaljno opisuju odluke Vijeća, izričito se navodi da će ti događaji "biti otvoreni za svih 211 članica FIFA-e". Unatoč trajnoj zabrani za njihove reprezentacije, Rusija je dosljedno održavala svoje članstvo i u Fifi i u UEFA-i.

Predsjednik Fife Gianni Infantino, koji je prošli tjedan prisustvovao Olimpijskom summitu u Lausannei, izrazio je svoju "podršku" sportašima, "posebno mladim sportašima, da uvijek trebaju moći sudjelovati u sportskim natjecanjima i da ne budu isključeni na temelju političke situacije u svojoj zemlji". Dodao je: "Sport pruža pristup nadi i način da se pokaže da svi sportaši mogu poštivati ​​ista pravila i jedni druge."

Međutim, visoki izvori unutar europskog nogometa izrazili su skepticizam u pogledu praktičnih aspekta ponovnog prijema Rusije bez političkog rješenja. Zabrinutost uključuje mogućnost da druge zemlje odbiju igrati protiv njih ili poteškoće u osiguravanju viza za ruske sportaše.
Komentara 1

Pogledaj Sve
NE
Nemanadimak
21:46 17.12.2025.

Ispravna odluka, djeca nisu kriva i treba dati šansu pomirenju a sport je možda najbolji za to. To su djeca koja će za koju godinu biti dorasli i odlučivati , tako da je važno da dobiju dobru sliku o svijetu kako bi mogli uticati na promjene u svojoj zemlji.

