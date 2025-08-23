Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 115
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
BREAKING
Do kraja vikenda iskoristi akcijske cijene digitalne pretplate. Imamo sjajan dar uz e-novine!
Poslušaj
Prijavi grešku
VATRENI PONOVO SJAJAN

Perišić asistirao u demoliranju Groningena. PSV nastavio s maksimalnim učinkom

World Cup - European Qualifiers - Group L - Croatia v Czech Republic
Antonio Bronic/REUTERS
VL
Autor
Hina
23.08.2025.
u 21:40

PSV vodi na ljestvici s maksimalnih devet bodova i 12-3 razlikom golova

U susretu 3. kola nizozemskog nogometnog prvenstva PSV Eindhoven je pobijedio Groningen sa 4-2 upisavši i treću pobjedu na startu prvenstva.

Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić igrao je do 86. minute, a u 49. minuti je asistirao Rubenu van Bommelu za pogodak za vodstvo 3-1.

Dva gola za PSV je zabio Esmir Bajraktarević (46, 66), a među strijelce se upisao i Guus Til (32). Za goste su strijelci bili Brynjolfur Willumsson (39) i Mats Seuntjens (87). PSV vodi na ljestvici s maksimalnih devet bodova i 12-3 razlikom golova. Groningen je deseti s tri boda.

FOTO Diletta prozirnom haljinom osvojila fanove. Svi gledaju u jedan detalj
World Cup - European Qualifiers - Group L - Croatia v Czech Republic
1/20
Ključne riječi
Ivan Perišić PSV strani nogomet

Komentara 1

Pogledaj Sve
KU
Kujttim
22:47 23.08.2025.

Dakle, Ivan Perišić, najbolji aktualni reprezentativac hrvatske reprezentacije, osvajač srebra i bronce na svjetskim prvenstvima, čovjek koji ima 36 godina i 6 mjeseci, nakon oporavka od teške ozljede nastavlja s kontinuitetom dobrih partija, takav igrač dobije 0 (nula) komentara na ovom portalu. S druge strane Tomo Horvatinčić sa 77 godina prošeta zagrebačkom špicom, on na portalu Indeks dobije 92 (devedest dva) komentara. Mi smo stvarno čudan narod.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Dinamo i Rijeka sastali se u 32. kolu SuperSport HNL-a
Uživo
35
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Klub iz susjedstva želi dovesti Marka Pjacu? Čeka se velika odluka vatrenog

Ljetni prijelazni rok službeno je otvoren, a nogometna tržnica već bruji od glasina, najava i spektakularnih transfera koji bi mogli obilježiti nadolazeću sezonu. Klubovi diljem Europe žele pojačati svoje momčad i traže pojačanja koja će donijeti prevagu na terenu. Na našem portalu svakodnevno pratimo sve najvažnije informacije, potvrđena pojačanja, insajderske najave i zanimljive špekulacije s tržišta i posebnim naglaskom na hrvatske nogometaše.

Učitaj još