SAUDIJSKI SUPERKUP

Ronaldo i Brozović zabili u Superkupu, ali ponovo ostali bez trofeja. Al Ahli slavio u drami penala

Asian Champions League - Semi Final - Al Nassr v Kawasaki Frontale
Foto: STRINGER/REUTERS
1/3
VL
Autor
Martin Bubanović
23.08.2025.
u 18:30

Cristiano Ronaldo je ostao na samo jednom trofeju otkako je stigao u Saudijsku Arabiju, Arapskom klupskom prvenstvu osvojenom 2023. godine

Nogometaši Al Ahlija osvojili su 12. izdanje saudijskog Superkupa nakon što su u finalu u Hong Kongu boljim izvođenjem jedanaesteraca svladali Al Nassr s 5:3. Bio je to njihov drugi trofej u ovom natjecanju, a finale je odlučeno nakon što je regularni dio završio 2:2.

Al Nassr je poveo u 41. minuti golom Cristiana Ronalda iz penala, no Franck Kessie izjednačio je u šestoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena. Marcelo Brozović vratio je prednost Al Nassru u 82. minuti, ali je već u 89. Ibanez pogodio za 2:2 i odveo utakmicu u raspucavanje.

Kod izvođenja jedanaesteraca svih pet igrača Al Ahlija bili su precizni, dok je presudan bio promašaj Abdullaha Al Khaibarija u četvrtoj seriji, čiji je udarac obranio vratar Edouard Mendy. Brozović je svoj udarac u drugoj seriji realizirao bez problema. Cristiano Ronaldo tako je ostao na samo jednom trofeju otkako je stigao u Saudijsku Arabiju, Arapskom klupskom prvenstvu osvojenom 2023. godine, dok domaćih naslova i dalje nema.

Asian Champions League - Semi Final - Al Nassr v Kawasaki Frontale
1/14
Ključne riječi
Al Nassr Cristiano Ronaldo Marcelo Brozović strani nogomet

