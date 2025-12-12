FOTO Veličanstvena je! Pogledajte obnovljenu unutrašnjost Zagrebačke katedrale

Mediji su u petak ujutro, uz premijera Andreja Plenkovića i zagrebačkog nadbiskupa mons. Dražena Kutlešu, obišli unutarnji dio Zagrebačke katedrale.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Kako je ranije istaknuto iz Vlade, za obnovu Zagrebačke katedrale, jednog od najistaknutijih spomenika hrvatske kulturne baštine i simbola Zagreba, bit će do kraja godine realizirano 47 milijuna eura, uz osigurana sredstva iz Fonda solidarnosti EU-a i Državnog proračuna. 
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor koncepta konstrukcijske obnove zagrebačke katedrale Damir Lazarević izjavio je u utorak da je katedrala, koja je teško oštećena u potresu 2020. godine, sada sigurna za prihvat vjernika te nema zapreke da se i polnoćka ove godine služi u tom prostoru. 
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Nema nikakvih sigurnosnih zapreka da Zagrebačka katedrala ponovno otvori svoja vrata vjernicima i posjetiteljima, moguće već za polnoćku, rekao je u središnjem Dnevniku HTV-a Damir Lazarević s Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Svi radovi koji su trebali biti provedeni u sklopu urgentnih mjera, dodao je, dovršeni su. Teške skele su uklonjene, a pristupilo se čišćenju i uređenju prostora.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Pojasnio je i koliko je katedrala sada konstrukcijski ojačana u odnosu na razdoblje prije potresa. "Teško je to izraziti brojkama, ali sigurno je sigurnija nego prije 2020. godine. Sigurnost građana nikako nije ugrožena. Ako bi se dogodio potres za vrijeme mise, nitko ne bi nastradao”, kazao je Lazarević.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Kada bude u potpunosti obnovljena, katedrala bi mogla postati ogledni primjer za obnovu spomeničke baštine.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Zagrebačka katedrala teško je oštećena u potresu koji je pogodio Zagreb 22. ožujka 2020. godine. U potresu snage 5,5 stupnjeva po Richteru srušen je vrh južnog tornja, dok je sjeverni toranj ozbiljno stradao te je kasnije uklonjen iz sigurnosnih razloga.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Oštećeni su bili i svodovi, zidovi te brojni kameni i dekorativni elementi. Katedrala je tada zatvorena, a ubrzo je započela dugotrajna i zahtjevna obnova.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
