FOTO Veličanstvena je! Pogledajte obnovljenu unutrašnjost Zagrebačke katedrale

Kako je ranije istaknuto iz Vlade, za obnovu Zagrebačke katedrale, jednog od najistaknutijih spomenika hrvatske kulturne baštine i simbola Zagreba, bit će do kraja godine realizirano 47 milijuna eura, uz osigurana sredstva iz Fonda solidarnosti EU-a i Državnog proračuna.
Autor koncepta konstrukcijske obnove zagrebačke katedrale Damir Lazarević izjavio je u utorak da je katedrala, koja je teško oštećena u potresu 2020. godine, sada sigurna za prihvat vjernika te nema zapreke da se i polnoćka ove godine služi u tom prostoru.
Nema nikakvih sigurnosnih zapreka da Zagrebačka katedrala ponovno otvori svoja vrata vjernicima i posjetiteljima, moguće već za polnoćku, rekao je u središnjem Dnevniku HTV-a Damir Lazarević s Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Pojasnio je i koliko je katedrala sada konstrukcijski ojačana u odnosu na razdoblje prije potresa. "Teško je to izraziti brojkama, ali sigurno je sigurnija nego prije 2020. godine. Sigurnost građana nikako nije ugrožena. Ako bi se dogodio potres za vrijeme mise, nitko ne bi nastradao”, kazao je Lazarević.
Zagrebačka katedrala teško je oštećena u potresu koji je pogodio Zagreb 22. ožujka 2020. godine. U potresu snage 5,5 stupnjeva po Richteru srušen je vrh južnog tornja, dok je sjeverni toranj ozbiljno stradao te je kasnije uklonjen iz sigurnosnih razloga.