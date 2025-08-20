Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 185
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
AKCIJA TRENERA

Talijani se pobunili protiv Izraela! Traže da ih se suspendira kao Ruse: 'To je nužno, nevini umiru i pate'

Premier League - Arsenal v Newcastle United
Foto: David Klein/REUTERS
1/2
VL
Autor
Hina
20.08.2025.
u 22:15

Italija i Izrael su istoj skupini europskih kvalifikacija za SP 2026. godine. Prva utakmica na rasporedu je 8. rujna u mađarskom Debrecenu, dok je uzvrat 14. listopada u Udinama

Talijansko udruženje nogometnih trenera (AIAC) zatražilo je suspenziju Izraela iz svih međunarodnih nogometnih natjecanja zbog rata u Gazi. AIAC je uputio pismo Talijanskog nogometnom savezu sa zahtjevom da taj apel proslijede FIFA-i i UEFA-i. Ovo nije samo simbolična akcija, već nužan izbor, odgovor na moralni imperativ koji dijeli cijeli vodeći tim AIAC-a, navodi se.

"Vrijednosti čovječanstva, koje podupiru sportske vrijednosti, prisiljavaju nas da se suprotstavimo djelima ugnjetavanja sa strašnim posljedicama. Možemo se samo usredotočiti na igru, okrećući glavu od zemlje. Vjerujemo da to nije ispravno. Previše je nevinih smrti. Među njima je mnogo sportaša. To je još jedan razlog za traženje međunarodnih protumjera, uključujući i u našem sektoru. Svijet je u plamenu. Mnogi ljudi, poput Palestinaca, pate. Ravnodušnost je neprihvatljiva," poručili su iz AIAC-a.

Italija i Izrael su istoj skupini europskih kvalifikacija za SP 2026. godine. Prva utakmica na rasporedu je 8. rujna u mađarskom Debrecenu, dok je uzvrat 14. listopada u Udinama. Prošlog listopada ove dvije reprezentacije igrale su u Udinama u Ligi nacija, a susret je obilježen jakim mjerama sigurnosti i protestima.

Đalović: Želimo ponoviti drugo poluvrijeme protiv Dinama, ovo nam mora biti nagrada za učinjeno
Ključne riječi
Izrael strani nogomet Italija

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Bljesak and Oluja
Bljesak and Oluja
22:53 20.08.2025.

Joj "moralni i suosjećajni" Talijani 🤦

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Uživo
35
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Veliki talent Hajduka potpisuje za Inter! Fabrizio Romano objavio detalje posla

Ljetni prijelazni rok službeno je otvoren, a nogometna tržnica već bruji od glasina, najava i spektakularnih transfera koji bi mogli obilježiti nadolazeću sezonu. Klubovi diljem Europe žele pojačati svoje momčad i traže pojačanja koja će donijeti prevagu na terenu. Na našem portalu svakodnevno pratimo sve najvažnije informacije, potvrđena pojačanja, insajderske najave i zanimljive špekulacije s tržišta i posebnim naglaskom na hrvatske nogometaše.

Učitaj još