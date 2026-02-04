Naši Portali
120 policajaca u akciji diljem zemlje: Traju pretresi i uhićenja, ove županije se spominju
TO TRAJE GODINAMA

Dagur Sigurdsson u emotivnoj ispovijesti otkrio tajnu vezu s Hrvatskom: 'Nevjerojatno...'

Autor
Patrik Mršnik
04.02.2026.
u 09:28

Islanđanin koji je preporodio hrvatski rukomet i u manje od dvije godine donio dvije medalje, u velikom je intervjuu otkrio kako je njegova sudbina s Hrvatskom povezana na način koji nitko nije mogao ni zamisliti. Ključnu ulogu u svemu imao je njegov mlađi brat

Dagur Sigurdsson u rekordnom je roku postao puno više od izbornika hrvatske rukometne reprezentacije. U manje od dvije godine, mirni i karizmatični Islanđanin vratio je vjeru u hrvatski rukomet, nanizavši svjetsko srebro i europsku broncu, te je postao jedan od omiljenih sportskih figura u zemlji. Iako je prvi stranac na klupi Kauboja, javnost ga je prihvatila kao da je desetljećima dio domaće sportske priče. Nakon posljednjeg uspjeha, Sigurdsson je u velikom intervjuu za Gloriju otkrio nevjerojatnu osobnu priču koja objašnjava zašto se veza između njega i Hrvatske čini sudbinskom. Kako je priznao, odluka o dolasku nije bila vođena samo profesionalnim motivima, već i dubokom intuicijom i, kako se ispostavilo, gotovo proročanskom obiteljskom povezanošću.

Naime, puno prije nego što je uopće razmišljao o trenerskoj karijeri, a kamoli o Hrvatskoj, Lijepa naša bila je redovita tema u njegovom domu u Reykjavíku. Zasluge za to idu njegovu mlađem bratu, čija je fascinacija hrvatskim sportom graničila s opsesijom. "Odluka da dođem ovamo bila je čista strastvena intuicija. Postoji jedna zanimljivost. Moj mlađi brat oduvijek je veliki zaljubljenik u hrvatski sport. On naprosto obožava sve što dolazi iz Hrvatske. Još kao dijete svaki put kad je birao tim, uvijek bi izabrao Hrvatsku, tako da je Hrvatska oduvijek u našem kućnom eteru. Nevjerojatno", ispričao je Sigurdsson, otkrivši da bratova podrška nije stala samo na navijanju. Kada je čuo da Dagur ide na pregovore u Zagreb, njegova reakcija bila je trenutačna i odlučna: "Idem s tobom."

Tako je na sastanak s čelnicima Hrvatskog rukometnog saveza stigla neobična delegacija: Dagur, njegov brat i najbolji prijatelj odvjetnik. Pregovori su, prema Sigurdssonovim riječima, bili najkraći i najjednostavniji u njegovoj karijeri i trajali su svega desetak minuta. Jedina prepreka bio je njegov važeći ugovor u Japanu, zbog čega se potpis morao odgoditi. To vrijeme čekanja pokazalo se ključnim. "Onda smo nas trojica rekli federaciji: Želimo otići u Zadar dok čekamo", prisjetio se izbornik. Plan je bio posjetiti starog prijatelja, bivšeg hrvatskog reprezentativca Ivana Ninčevića, koji je igrao za njega u Berlinu.

Taj posjet Zadru pretvorio se u ljubav na prvi pogled koja je zapečatila njegovu vezu s Hrvatskom i izvan rukometnog terena. "Čim smo stigli, dogodila se ljubav na prvi pogled, grad, atmosfera, more... Sve je bilo nevjerojatno", s oduševljenjem je opisao svoj prvi susret s dalmatinskom obalom. Impresije su bile toliko snažne da je spontani vikend rezultirao ozbiljnom životnom odlukom. Ta kemija između njega i grada bila je trenutačna i opipljiva, a ishod je bio jasan: "Rezultat je kupnja stana na zadarskoj rivi", rekao je Sigurdsson.
Ključne riječi
Dagur Sigurdsson Hrvatska EP rukomet 2026.

SI
Sivooki
09:49 04.02.2026.

Toliko o Hrvatima kao skučenim ksenofobima... Dagure, živio i hvala.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

