KUP KRALJA

VIDEO Vatreni u stilu Modrića asistirao za pobjedu i plasman u polufinale

Karlo Koret
04.02.2026.
u 23:25

Abderrahmane Rebbach doveo je Alaves u vodstvo u osmoj minuti, a u 15. minuti izjednačio je sjajni Mikel Oyarzabal

Real Sociedad plasirao se u polufinale španjolskog Kupa Kralja. Momčad iz San Sebastiana slavila je u baskijskom derbiju protiv Deportivo Alavesa s 3:2, a ključnu ulogu u slavlju svoje momčadi odigrao je i hrvatski reprezentativac Luka Sučić.

Abderrahmane Rebbach doveo je Alaves u vodstvo u osmoj minuti, a u 15. minuti izjednačio je sjajni Mikel Oyarzabal. Samo 14 minuta kasnije Alaves je ponovno poveo, a novi pogodak za domaću momčad zabio je Toni Martinez iz kaznenog udarca. Mogao je Martinez do kraja ugasiti nade Real Sociedada, ali nije uspio realizirati drugi kazneni udarac u 67. minuti. Taj jedanaesterac skrivio je hrvatski reprezentativac Duje Ćaleta-Car.

Goncalo Guedes je u 76. minuti zabio za izjednačenje, a samo četiri minute kasnije Orri Oskarsson je bacio domaće navijače u očaj. Mladi Islanđanin zabio je za konačnih 3:2 na Sučićevu asistenciju. Taj pogodak i Sučićevu asistenciju možete pogledati OVDJE.

Real Sociedad se u polufinalu pridružio Barceloni i Athletic Bilbau koji je u drugom večerašnjem susretu bio bolji od Valencije s 2:1. O posljednjem polufinalistu sutra će odlučivati Real Betis i Atletico Madrid.
Ključne riječi
Real Sociedad Kup kralja Luka Sučić

