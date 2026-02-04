Supruga poginulog: Banožić mi nije izrazio sućut ni ponudio pomoć. Odvjetnica: Recite koliku ste odštetu dobili

Na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru Mariju Banožiću kojeg se tereti da je skrivio prometnu nesreću 11. studenoga 2023. godine, a u kojoj je poginuo Goran Šarić.

Banožićeva odvjetnica Ksenija Vržina predložila je saslušanje Biljane i Marija Skokića kao svjedoka u vezi s okolnostima pretjecanja, prometa prije nesreće te svega što su vidjeli na mjestu nesreće i nakon nje. Obrana će sudu dostaviti zapisnike o obavijesnim razgovorima s Biljanom i Mariom Skokićem. Vržina tvrdi da ovi svjedoci imaju izravna saznanja koja potvrđuju da nije bilo pretjecanja te da u koloni u kojoj se kretao Banožić nije bilo kamiona s tegljačem kojim je upravljao Mirko Đalić. Prema njihovim riječima, kamion s tegljačem prošao je mjesto nesreće tek nakon što se ona dogodila. Obrana smatra da je važno da se ti svjedoci saslušaju prije nastavka dokaznog postupka jer će ti dokazi pomoći u pobijanju optužnice, pišu 24 sata.

Vržina je ponovno upozorila na iskaz policijskog službenika Dejana Mitrovića, koji je svjedočio pred općinskim državnim odvjetništvom 4. ožujka 2024. godine, i koji je tada izjavio: "Na mjestu događaja zatekli smo osobno vozilo u kojem su bili muž i žena, ali ih tada nismo identificirali zbog hitnosti postupka i pružanja pomoći." Tijekom postupka, obrani su se javili supružnici Biljana i Mario Skokić, a obrana je smatrala nužnim uzeti izjavu od njih i sastaviti zapisnik. Biljana Skokić iznijela je ključne činjenice koje, prema obrani, mijenjaju sliku o samom tijeku prometne nesreće. Ispričala je da su ona i njezin suprug vozili automobil iz smjera Vinkovaca prema Županji te da su na kružnom toku kod Crvenog mosta, oko 6 sati ujutro, prvo izišla dva autobusa sa školskom djecom, zatim terenac Nissan, u kojem je bio Banožić, a potom još jedan autobus u kojem je bila njihova kći. Nedugo nakon izlaska s kružnog toka, oko 6:13 sati, zatekli su dva vozila u sudaru. Biljana Skokić tvrdi da je odmah nazvala broj 112 i da su ona i suprug prvi došli na mjesto nesreće, dodajući da prije nesreće nije primijetila da je netko pretjecao ili zaobilazio. Tužiteljica se usprotivila unosu ove službene zabilješke u zapisnik, jer smatra da se sadržaj zabilješke treba priložiti kao dokazni predmet, a ne unositi u zapisnik. Sutkinja je odlučila zabraniti daljnje unošenje sadržaja ove zabilješke.

Potom je svjedočila Mirjana Šarić, supruga stradalog Gorana Šarića. Kazala je kako joj nikada nije iskazao sućut, ponudio pomoć ni nadoknadio štetu. Odvjetnica je potom upitala je li podnijela zahtjev za isplatu štete.

– Dobili smo neku uvjetnu odštetu – rekla je. Banožićeva odvjetnica inzistirala je na tome da otkrije koliki joj je novac isplaćen, što žena nije znala. Odvjetnik koji zastupa obitelj protivi se pitanjima vezanim za tu odštetu. Banožićeva odvjetnica istaknula je kako svjedokinja mora govoriti istinu.

Žena poginulog ponovila je da ne zna o kojem se iznosu radi. Vržina je nakon toga pitala i je li dobila poruku Banožićeve supruge. Odvjetnik obitelji usprotivio se pitanju, no Mirjana Šarić je rekla da ne zna je li poruku dobila jer je tada primila puno poruka, a mobitel nije bio kod nje.