VIDEO Zavladao kaos: Bijesni hrvatski navijači u Ljubljani bacali pune čaše piva na teren

Tijekom polufinalne utakmice Europskog prvenstva u futsalu između Hrvatske i Španjolske u Ljubljani na tribinama se dogodila jedna neugodna situacija.

Sredinom drugog poluvremena utakmica je na trenutak stala, a parket ljubljanskih Stožica pretvorio se u poprište nervoze koja se s tribina prelila na teren.

Nezadovoljstvo hrvatskih navijača tinjalo je već neko vrijeme, potaknuto odlukama talijanske sutkinje i ponašanjem španjolskih igrača koji su, iz napada u napad, tražili prekršaje i gestikulacijama dodatno podizali tenzije.

U jednom trenutku frustracija je eksplodirala. S gornjih redova tribina poletjele su čaše s pivom, nekoliko njih, dovoljan broj da se na trenutak zavlada kaos.

Redari su munjevito reagirali i dotrčali prema problematičnom sektoru, a sreća u nesreći bila je što nijedna čaša, iako puna i bačena u afektu, nije pogodila nikoga. Jedna je prošla zabrinjavajuće blizu sutkinje, što je dodatno podiglo uzbunu.

Parket je ostao mokar, igrači su se povukli prema klupama, a trebalo je nekoliko minuta da se sve dovede u red. Brisači su brzo odradili svoj posao, suci su provjerili uvjete, a tribine su se, uz upozorenja razglasa, postupno smirile.

Kada se utakmica nastavila, buka se vratila, ali ovaj put u kontroliranijem obliku – glasna podrška, pjesma i navijanje zamijenili su trenutak bijesa.

Naravno, takve scene ne bi se smjele događati, no one su dio one sirove, emotivne strane sporta. Hrvatski navijači često reagiraju srcem, ponekad i prije nego glavom.

Kad osjete nepravdu, pogotovo u ovakvim utakmicama s velikim ulogom, emocije lako prijeđu granicu. Srećom, ovaj je put sve završilo bez posljedica, a utakmica je nastavila svoj put ondje gdje je i stala – na parketu, gdje je i trebala ostati.