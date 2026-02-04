Naši Portali
PRIJELAZNI ROK

Zoran Mamić u Sarajevo doveo igrača koji je s Rijekom slavio naslov prvaka

Šahtar i Rijeka susreli se u 6. kolu Konferencijske lige
Alex Kuhn/ArtService/FORUM/PIXSE
VL
Autor
Hina
04.02.2026.
u 23:00

U klubu kojega s trenerskog mjesta vodi Mario Cvitanović nisu krili zadovoljstvo s njegovim dolaskom

Luka Menalo napustio je redove hrvatskoga prvaka Rijeke i postao novi član nogometnog kluba Sarajevo, objavili su s Koševa.

Menalo je potpisao ugovor s klubom sa Koševa na dvije i pol godine, a detalji o visini transfera nisu službeno objavljeni.

Menalo je tijekom karijere igrao za sedam klubova, a među kojima je i zagrebački Dinamo, te Rijeka s kojom je prošle sezone osvojio dvostruku krunu. Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine zabilježio je 16 nastupa i postigao tri pogotka.

Pogledajte kako se navijači Dinama rugaju Livaji zbog fotografije stare 11 godina

"Želio bi se zahvaliti svima, obitelji Mišković, svim igračima s kojima sam igrao, svim navijačima i svim djelatnicima kluba jer omogućili su mi da provedem prelijepo vrijeme u Rijeci i doživim nezaboravne trenutke koje ću pamtiti cijeli život," rekao je Luka Menalo na oproštaju od Rujevice.

U klubu kojega s trenerskog mjesta vodi Mario Cvitanović nisu krili zadovoljstvo s njegovim dolaskom. Bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zoran Mamić, koji je savjetnik u Sarajevu rekao je kako se Menalo uklapa u 'sportsku strategiju'.

"Radi se o nogometašu s iskustvom igranja u zahtjevnim sredinama, reprezentativnim statusom i profilom koji donosi konkretnu vrijednost našoj ofenzivi. Od njega očekujemo da preuzme odgovornost na terenu i da svojim kvalitetom podigne razinu igre ekipe," kazao je Mamić za klupsku stranicu.

Nogometni klub Sarajevo nalazi se na trećem mjestu Premijer lige Bosne i Hercegovine sa 14 bodova zaostatka za vodećim Borcem, odnosno jedanaest bodova za Zrinjskim iz Mostara.

Zoran Mamić HNK Rijeka FK Sarajevo Luka Menalo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
