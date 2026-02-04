Naši Portali
VELIKA ZVIJEZDA

Tko je mlada poduzetnica kojoj se život pretvorio u pakao: Prijeti joj do 52 godine zatvora

Gökçe Güven
Screenshot/X
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
04.02.2026.
u 13:56

Federalni tužitelji Južnog okruga New Yorka objavili su optužnicu krajem siječnja 2026., nakon što je uhićena još u studenom 2025.

Još jedna zvijezda s prestižne Forbesove liste "30 ispod 30" našla se na udaru američkog pravosuđa. Gökçe Güven (26), turska državljanka i osnivačica te glavna izvršna direktorica fintech startupa Kalder, optužena je za prijevaru investitora, lažne izjave putem elektroničkih komunikacija, prijevaru s vizom i tešku krađu identiteta. Ako bude proglašena krivom, prijeti joj do 52 godine zatvora.

Federalni tužitelji Južnog okruga New Yorka objavili su optužnicu krajem siječnja 2026., nakon što je Güven uhićena još u studenom 2025. Prema optužnici, ona je u travnju 2024. pokrenula rundu početnog financiranja za Kalder – platformu koja brendovima omogućuje integraciju programa nagrađivanja korisnika izravno u njihove web stranice ili aplikacije, pod sloganom "pretvorite svoje nagrade u prihod". Kalder je tvrdio da ima 28 klijenata, uključujući poznatu čokoladarnicu Godiva i Međunarodnu udrugu zračnog prometa (IATA), te da je ostvario prihod od oko 1,5 milijuna dolara. Prošle godine startup je prikupio 11 milijuna dolara financiranja po procjeni od 35 milijuna dolara, a Güven je za Forbes pozirala s Audemars Piguet satom vrijednim 150.000 dolara.

Tužitelji tvrde da je Güven sustavno obmanjivala investitore. Navodno je vodila je dvostruke knjige – jedne stvarne (pripremljene od vanjskog računovođe) i druge lažne s napuhanim prihodima i partnerstvima. Prezentacije su prikazivale 26 aktivnih brendova i još 53 u "live freemium" modu, s mjesečnim rastom prihoda od veljače 2023. do 1,2 milijuna dolara godišnje do ožujka 2024. U stvarnosti, mnogi "klijenti" bili su samo u kratkim, jako diskontiranim pilot-projektima, a neki uopće nisu imali nikakav ugovor s Kalderom čak ni besplatno. Kao rezultat, prevarila je više od desetak investitora za oko sedam milijuna dolara, navodi Telegraph.

Osim financijske prijevare, Güven je optužena i za krivotvorenje dokumenata kako bi nakon isteka studentske vize dobila O-1A vizu – prestižnu kategoriju rezerviranu za osobe s "izvanrednim sposobnostima" u poslu, znanosti ili umjetnosti. Koristila je lažne reference, krivotvorene potpise poznatih izvršnih direktora i izmišljene uspjehe Kaldera kako bi prikazala sebe kao iznimnu poduzetnicu.

Pomoćnik direktora FBI-a James C. Barnacle izjavio je: "Gökçe Güven navodno je preuveličala financijsko stanje i partnerstva svoje tvrtke kako bi prevarila investitore za više od 7 milijuna dolara, a zatim iskoristila te lažne prikaze da nezakonito dobije visoko cijenjenu vizu za Sjedinjene Države. Stvarala je privid poslovne domišljatosti kako bi ostvarila financijsku i osobnu korist."  Kalder je trenutačno u teškoj situaciji. 
prijevara Gökce Guven

Komentara 7

Pogledaj Sve
US
Usora110
10:54 04.02.2026.

Od kada se prevaranti zovu poduzetnicima? da ste naveli poduzetni prevarant razumio bih.

Avatar korisničko_ime
korisničko_ime
10:46 04.02.2026.

Tako se to rješava. To je red.

WI
wice
15:38 04.02.2026.

Neka objasni tužilaštvu kako je varanje u Turskoj nacionalni običaj. Jako puno tog običaja su ostavili i u našem susjedstvu. Običaji su običaji i kao takvi moraju se čuvati.

