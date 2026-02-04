Naši Portali
U PREKIDU POMORSKE LINIJE

Kaos u Dalmaciji, gradovi pod vodom, upaljen crveni alarm: 'Ulice su potopljene, sve ulazi u kuće'

Olujno jugo zahvatilo Kaštela
Foto: Zvonimir Barisin
1/14
VL
Autor
Večernji.hr
04.02.2026.
u 21:33

Za područje srednje i južne Dalmacije na snazi je crveni meteoalarm. Jadranom puše jako i olujno jugo, a mjestimice su zabilježeni i orkanski udari

Obilne oborine koje su u srijedu pogodile Dalmaciju izazvale su ozbiljne probleme u više gradova, a među najpogođenijima je i Omiš, gdje su brojne ulice završile pod vodom. 24sata javlja kako je količina kiše bila neuobičajeno velika te da je voda vrlo brzo počela ulaziti u kuće i poslovne prostore. „Ovako nešto još nismo doživjeli. Cijeli grad pliva, sve ulice su potopljene, a voda nam ulazi u kuće“, ispričao je Omišanin za 24sata.

Prema njegovim riječima, problemi s odvodnjom nisu novost, no ovakve razmjere poplave dosad nisu zabilježene. „Prošli tjedan je također pala velika količina kiše, a šahtovi su i dalje začepljeni. Voda jednostavno nema kamo otići. Poplava se inače zadrži do petnaestak centimetara, ali nikada ovako. Ljudi po gradu hodaju s najlonskim vrećicama na nogama i u gumenim čizmama. Grad ne poduzima konkretne korake kako bi se problem riješio“, dodao je.

Snažno nevrijeme zahvatilo je šire područje Jadrana. Već u utorak obilne oborine pogodile su sjeverni Jadran, osobito riječko područje, gdje je palo i više od 100 litara kiše po četvornom metru. Zbog dotoka zračnih masa sa sjevera Afrike, kiša je sadržavala i primjese saharskog pijeska.

Za područje srednje i južne Dalmacije na snazi je crveni meteoalarm. Jadranom puše jako i olujno jugo, a mjestimice su zabilježeni i orkanski udari. Najjači udari izmjereni su na Palagruži, gdje je brzina vjetra dosegnula 137 kilometara na sat. Na mosorskoj zvjezdarnici, Lastovu i Palagruži također su registrirani orkanski udari, dok je meteorološko-oceanografska plutača Državnog hidrometeorološkog zavoda, smještena osam milja od Palagruže, u dva navrata izmjerila valove visine i do osam metara.

Uz snažno jugo, obalu i otoke zahvatila je i izražena ciklonalna plima, jedna od najvećih ove godine, ali i posljednjih nekoliko godina. Razina mora porasla je više od pola metra, a mjestimice i preko 70 centimetara, zbog čega su poplavljeni niži dijelovi obale. Najizraženija plima zabilježena je u Trogiru, osobito s čiovske strane, ali i u Splitu, gdje su pod morem završili dijelovi Bačvica i Firula. Slična situacija je i u Kaštelima, Vranjicu, Omišu i na Hvaru.

Zbog izrazito nepovoljnih vremenskih uvjeta došlo je i do prekida brojnih pomorskih linija. U prekidu su trajektne linije: Stari Grad-Split, Lopar-Valbiska, Vis-Split, Ploče-Trpanj, Šibenik-Kaprije-Žirje, Sućuraj-Drvenik, Makarska-Sumartin, Suđurađ-Lopud-Koločep-Dubrovnik, Zadar/Gaženica-Ist-Olib-Silba-Premuda-Mali Lošinj, Split-Vela Luka-Ubli. 

Katamaranske linije: Zadar-Molat-Brgulje-Zapuntel-Ist, Zadar-Rivanj-Sestrunj-Zverinac-Božava-Brbinj, Zadar-Iž Mali-Veli Iž-Rava Mala-Rava, Split-Rogač-Milna, Vis-Hvar-Milna-Split, Šibenik-Žirje-Kaprije, Rijeka-Cres-Mali Lošinj, Rijeka-Rab-Novalja, Ubli- Vela Luka- Hvar- Split, Korčula-Hvar-Split, Ubli - Korčula - Dubrovnik, Jelsa - Bol - Split, Split - Stari Grad, Sobra (Mljet)- Šipanska luka -Dubrovnik. I brodske linije: Zadar - Mali Iž - Veli Iž - Mala Rava - Rava, Mali Lošinj-Unije-Susak, Zadar - Sali - Zaglav - Iž, Zadar-Sali-Zaglav-Zadar, Vodice-Prvić Šepurine-Zlarin-Šibenik, Orebić-Korčula, Preko-Zadar, Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ.

