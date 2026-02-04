VIDEO Perišić lijepo zabio u slavlju PSV-a pa slavio šamarajući suigrača

Nogometaši PSV-a plasirali su se u polufinale nizozemskog kupa zahvaljujući 4:1 pobjedi nad Heerenvenom u četvrtfinalu. U prvome dijelu briljirao je reprezentativac Bosne i Hercegovine Esmir Bajraktarević koji je zabio za 1:0 u 23. minuti pa potom devet minuta kasnije povećao prednost svoje momčadi na 2:0.

S tim rezultatom otišlo se na odmor, a već u prvim minutama nastavka PSV je povećao svoju prednost. Talentirani Nijemac Paul Wanner izveo je udarac iz kuta u 54. minuti, a najviši u skoku bio je hrvatski reprezentativac Ivan Perišić koji je glavom spustio loptu u mrežu za 3:0. Perišić je i na zanimljiv način proslavio pogodak, dva puta je blago ošamario Ryana Fleminga dok ga je ovaj u čudu gledao, a hrvatski reprezentativac mu krenuo nešto objašnjavati. Pogodak i proslavu možete pogledati OVDJE.

Pogledajte kako se navijači Dinama rugaju Livaji zbog fotografije stare 11 godina Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Do kraja susreta četvrti pogodak za domaću momčad zabio je Wanner u 57. minuti, a poraz Heerenvena tek je ublažio Luca Oyen u 77.

PSV-u su se u polufinalu pridružili i AZ Alkmaar koji je s 2:1 pobijedio Twente te NEC Nijemgen koji je s 1:0 bio bolji od Volendama. Posljednji polufinalu susret igra se sutra, a sukobit će se Go Ahead Eagles i Telstar.