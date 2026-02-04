Naši Portali
NEUNIŠTIV

VIDEO Perišić lijepo zabio u slavlju PSV-a pa slavio šamarajući suigrača

UEFA Champions League - PSV Eindhoven v Bayern Munich
Piroschka van de Wouw/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
04.02.2026.
u 23:10

Do kraja susreta četvrti pogodak za domaću momčad zabio je Wanner u 57. minuti, a poraz Heerenvena tek je ublažio Luca Oyen u 77.

Nogometaši PSV-a plasirali su se u polufinale nizozemskog kupa zahvaljujući 4:1 pobjedi nad Heerenvenom u četvrtfinalu. U prvome dijelu briljirao je reprezentativac Bosne i Hercegovine Esmir Bajraktarević koji je zabio za 1:0 u 23. minuti pa potom devet minuta kasnije povećao prednost svoje momčadi na 2:0.

S tim rezultatom otišlo se na odmor, a već u prvim minutama nastavka PSV je povećao svoju prednost. Talentirani Nijemac Paul Wanner izveo je udarac iz kuta u 54. minuti, a najviši u skoku bio je hrvatski reprezentativac Ivan Perišić koji je glavom spustio loptu u mrežu za 3:0. Perišić je i na zanimljiv način proslavio pogodak, dva puta je blago ošamario Ryana Fleminga dok ga je ovaj u čudu gledao, a hrvatski reprezentativac mu krenuo nešto objašnjavati. Pogodak i proslavu možete pogledati OVDJE.

Pogledajte kako se navijači Dinama rugaju Livaji zbog fotografije stare 11 godina

Do kraja susreta četvrti pogodak za domaću momčad zabio je Wanner u 57. minuti, a poraz Heerenvena tek je ublažio Luca Oyen u 77.

PSV-u su se u polufinalu pridružili i AZ Alkmaar koji je s 2:1 pobijedio Twente te NEC Nijemgen koji je s 1:0 bio bolji od Volendama. Posljednji polufinalu susret igra se sutra, a sukobit će se Go Ahead Eagles i Telstar.
šamaranje Heerenven PSV Ivan Perišić

