Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
LIGA KUP

Građani razbili Newcastle i izborili veliko finale protiv Arsenala

Carabao Cup - Semi Final - Second Leg - Manchester City v Newcastle United
Phil Noble/REUTERS
VL
Autor
Hina
04.02.2026.
u 23:44

Hrvatski reprezentativci Mateo Kovačić i Joško Gvardiol odsutni su zbog ozljeda nisu konkurirali za sastav domaćina

U finalu engleskog nogometnog Liga kupa, 22. ožujka na Wembleyju igrat će Manchester City i Arsenal.

City je u srijedu u uzvratnom susretu polufinala pobijedio Newcastle United sa 3-1 potvrdivši 2-0 slavlje na St James Parku. "Građani" su sav posao obavili u prvih pola sata susreta postigavši tri gola.

Omar Marmoush je načeo "svrake" u sedmoj minuti, u 29. minuti je egipatski napadač zabio i drugi gol, da bi tri minute kasnije Tijjani Reijnders pogodio za 3-0. Poraz Newcastlea ublažio je Anthony Elanga u 72. minuti.

Pogledajte kako se navijači Dinama rugaju Livaji zbog fotografije stare 11 godina

Hrvatski reprezentativci Mateo Kovačić i Joško Gvardiol odsutni su zbog ozljeda nisu konkurirali za sastav domaćina.

City će u finalu igrati protiv Arsenala koji s dvije pobjede izbacio Chelsea. U prvom susretu igranom na Stamford Bridgeu, "Topnici" su slavili 3-2, a uzvratnom dvoboju u utorak su pred svojim navijačima pobijedili sa 1-0.

Gol odluke zabio je Kai Havertz u sedmoj minuti nadoknade.

Za City će to biti deseto finale, a do sada je slavio osam puta, posljednji put 2021. S druge strane Arsenal je u Liga kupu pobijedio dva puta, posljednji put prije ček 33 godine. Još šest puta je londonski sastav gubio u finalima.

Spomenimo i kako je Liverpool rekorder s 10 naslova pobjednik Liga kupa.

Ključne riječi
Newcastle Arsenal Manchester City Liga kup

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!