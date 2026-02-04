Ovo se događa prvi put od Drugog svjetskog rata: Šalju 4.800 vojnika na istočno krilo NATO-a

Prvi put od Drugog svjetskog rata, njemačke oružane snage trajno su stacionirale tisuće vojnika u inozemstvu. Kako navodi Bild oko 4800 vojnika i 200 civilnih zaposlenika Bundeswehra bit će stacionirano u Litvi, neki zajedno sa svojim obiteljima. Nove baze nalaze se u Rudninkaiju, blizu granice s Bjelorusijom i nedaleko od glavnog grada Vilniusa, te u Rukli, blizu Kaunasa, drugog najvećeg grada u Litvi. Odatle će vojnici osiguravati istočni bok NATO-a i odvraćati Rusiju.

Ova jedinica se službeno zove Panzerbrigade 45 "Litauen". Puštena je u službu u travnju 2025., a planirano je da bude u potpunosti operativna do kraja 2027. U tom trenutku trajno će preuzeti ulogu koju trenutno ispunjavaju rotirajuće NATO trupe u Litvi . NATO je prisutan u Litvi od 2017 .Multinacionalna borbena skupina Litvanija sastoji se od više od 1000 vojnika iz nekoliko država članica,. Njemačke oružane snage (Bundeswehr) trenutno zapovijedaju ovom jedinicom. Nova brigada sastoji se od snažnih jedinica: 122. oklopno-grenadirske bojne iz Bavarske, 203. oklopne bojne iz Sjeverne Rajne-Vestfalije i bivše Multinacionalne borbene skupine Litva. Također uključuje zapovjedno, medicinsko i logističko osoblje kako bi se osigurala neovisnost i otpornost snaga. Litva sama financira veći dio infrastrukture, nove kasarne, obiteljske stanove, vježbališta i logističke centre, u iznosu koji se procjenjuje na gotovo milijardu eura.

Za razliku od misija u Afganistanu ili Maliju, ova brigada nije namijenjena stabilizaciji ili mirovnim operacijama. Njezina zadaća je jasna, kolektivna obrana NATO-ovog istočnog boka. Opremljena Leopard 2 tenkovima, Puma oklopnim vozilima pješaštva, teškim topništvom i potpunom logističkom samostalnošću, brigada je osmišljena da odmah odbije svaki mogući napad na Litvu ili druge baltičke države. Ključni element njezine uloge jest odvraćanje. Svaki napad na Litvu automatski bi doveo do sukoba s njemačkim i savezničkim snagama, što bi trenutno aktiviralo članak 5. Sjevernoatlantskog ugovora i uključilo cijeli NATO, navodi Bild.

Kancelar Friedrich Merz više je puta ponovio da je sigurnost baltičkih saveznika neraskidivo povezana sa sigurnošću Njemačke. "Obrana Vilniusa jest obrana Berlina", rekao je nedavno, naglašavajući da Berlin više neće dopustiti da se istočni bok NATO-a brani samo rotirajućim snagama i simboličnim prisutnostima.

Za Litvu, koja graniči s Rusijom i Bjelorusijom i živi s neprestanim strahom od hibridnih i vojnih prijetnji, dolazak njemačke brigade predstavlja najkonkretniji jamac sigurnosti od pada Sovjetskog Saveza. U slučaju da se američki angažman u Europi smanji, ova brigada postaje svojevrsni 'plan B' koji osigurava da baltičke države ne ostanu same. Do 2027. Panzerbrigade 45 'Litauen' trebala bi postati najjača stalna njemačka vojna formacija izvan domovine od 1945. godine.