FOTO More probilo rivu: Pogledajte prizore iz Kaštela, kuće poplavljene, sve pod vodom

Nevera praćena olujnim jugom na širem je području Kaštela počela oko 20 sati. Zapuhao je jaki jugoistočni vjetar koji je na momente puhao 60 kilometara na sat, a temperatura je iznosila oko 10 stupnjeva.
"Građani nas stalno zovu i prijavljuju poplave objekata na rivi svih sedam Kaštela. Podigla se razina mora, velika je plima, jako jugo. Nismo od neke velike pomoći dok se vrijeme ne smiri. Riječ je o kućama, restoranima i drugim objektima na samoj rivi.
Trenutno se na terenu nalaze dva vozila sa deset vatrogasaca, a građanima preporučaju da na vrata stavljaju vreće s pijeskom ili neke brane kako bi pokušali spriječiti prodiranje mora u kuće i objekte.