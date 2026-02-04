FOTO More probilo rivu: Pogledajte prizore iz Kaštela, kuće poplavljene, sve pod vodom

Kaštelanski su vatrogasci zaprimili pedesetak dojava građana u srijedu navečer radi olujnog juga koje je podiglo razinu mora zbog čega su poplavljeni brojni objekti i kuće smještene uz more.
Foto: Zvonimir Barisin
Nevera praćena olujnim jugom na širem je području Kaštela počela oko 20 sati. Zapuhao je jaki jugoistočni vjetar koji je na momente puhao 60 kilometara na sat, a temperatura je iznosila oko 10 stupnjeva. 
Foto: Zvonimir Barisin
"Građani nas stalno zovu i prijavljuju poplave objekata na rivi svih sedam Kaštela. Podigla se razina mora, velika je plima, jako jugo. Nismo od neke velike pomoći dok se vrijeme ne smiri. Riječ je o kućama, restoranima i drugim objektima na samoj rivi.
Foto: Zvonimir Barisin
U zadnjih sat i pol smo imali pedesetak takvih dojava", rekao je za Hinu vatrogasni zapovjednik grada Kaštela Darko Maretić.
Foto: Zvonimir Barisin
Dodao je da su vatrogasci vodu u objektima koji su udaljeni od rive ispumpavali, no to isto ne mogu napraviti s objektima uz rivu sve dok se more ne povuče.
Foto: Zvonimir Barisin
Trenutno se na terenu nalaze dva vozila sa deset vatrogasaca, a građanima preporučaju da na vrata stavljaju vreće s pijeskom ili neke brane kako bi pokušali spriječiti prodiranje mora u kuće i objekte.
Foto: Zvonimir Barisin
Vremenska prognoza Kaštelanima ne ide na ruku jer se očekuje da će olujno jugo svoju snagu "pokazivati" sve do ponoći, nakon čega bi se trebalo smiriti.
Foto: Zvonimir Barisin
U Splitu nije bilo dojava o velikim poplavama osim tradicionalno poplavljenih pojedinačnih gradskih cesta zbog začepljenih šahtova koji nisu mogli u kratkom vremenu podnijeti toliku količinu vode.
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
