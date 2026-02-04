Javila nam se voditeljica Mia Kovačić koja se spominje u mailovima Jeffreyja Epsteina, evo što kaže

Među tisućama e-mailova koji su posljednjih tjedana procurili, našli su se i oni u kojima se spominje hrvatska voditeljica Mia Kovačić, zajedno s nekim hrvatskim modnim agencijama, a sve u kontekstu korespondencije između investitora i savjetnika Billa Gatesa, Borisa Nikolića, i Jeffreya Epsteina. Ti e-mailovi, poslani još u siječnju 2014. godine, uključuju poruku naslovljenu "prijateljica mog brata", u kojoj Nikolić dijeli poveznicu na članak iz Jutarnjeg lista u kojem se spominje sudski spor voditeljice, tadašnje manekenke Mije Kovačić. "Njezino ime je Mia Kovačić, manekenka iz Zagreba", pisalo je u jednom od mailova. Mia Kovačić je, komentirajući ove informacije sada za Večernji list, naglasila da nije imala nikakve veze s osobama povezanim s ovim slučajem. "Iz medija sam saznala da se moje ime spominje u e-mailovima koji se odnose na slučaj Jeffreyja Epsteina. Ne poznajem te osobe niti sam bila svjesna da se moje ime dijeli u tuđoj privatnoj korespondenciji", rekla nam je voditeljica In Magazina.

Ona je također izrazila žaljenje što nijedan medij nije stupio u kontakt s njom prije nego što je njezino ime postalo javno u tom kontekstu. "Na ovaj način nanosi mi se šteta, a ovakve objave ne mogu se smatrati izvještavanjem u javnom interesu, niti postupkom medija u dobroj vjeri", iskreno je poručila. S njom se, naravno, potpuno slažemo. Iako je Večernji list ranije došao u posjed tih e-mailova, odlučili smo ih ne objaviti sve dok se situacija nije dodatno razvila, a Mia se za nas oglasila. S obzirom na to da su medijski naslovi, poput onog koji tvrdi da je Hrvatica postala dijelom svjetskog skandala, počeli preplavljivati javnost, od presudne je važnosti da se ovo pitanje ispravno iznese pred sve. Nažalost, mnogi novinski tekstovi koji seciraju njezin privatni život, ne samo da iskrivljuju pravu sliku o događanjima, nego također zaboravljaju ključnu činjenicu, odgovornost onih koji su nudili modele čovjeku koji je bio osuđen za prisiljavanje mladih žena, a i maloljetnica, na prostituciju.

Na kraju, Mia Kovačić mogla je postati žrtvom, kao što mnoge žene i djevojke, nažalost, jesu. I u ovom e-mailu mogla je biti bilo koja osoba, i tko zna čija su još imena tu spomenuta. Važno je razumjeti da svima njima, umjesto dodatnog razvlačenja po medijima, treba podrška i razumijevanje, a ne daljnja stigmatizacija.