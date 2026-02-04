Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 124
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
120 policajaca u akciji diljem zemlje: Traju pretresi i uhićenja, ove županije se spominju
Detalji nove akcije USKOK-a: Na meti 15 osoba, sumnjiče se za krijumčarenje droge i prevare s nekretninama
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VAŽNO JE ŠTITITI ŽRTVE!

Javila nam se voditeljica Mia Kovačić koja se spominje u mailovima Jeffreyja Epsteina, evo što kaže

Foto: IN Magazin/Nova TV
1/22
Autor
Zvonimir Milaković
04.02.2026.
u 13:15

Za Večernji list oglasila se Mia Kovačić koja je komentirala spominjanje njezina imena u e-mailovima Jeffreyja Epsteina.

Među tisućama e-mailova koji su posljednjih tjedana procurili, našli su se i oni u kojima se spominje hrvatska voditeljica Mia Kovačić, zajedno s nekim hrvatskim modnim agencijama, a sve u kontekstu korespondencije između investitora i savjetnika Billa Gatesa, Borisa Nikolića, i Jeffreya Epsteina. Ti e-mailovi, poslani još u siječnju 2014. godine, uključuju poruku naslovljenu "prijateljica mog brata", u kojoj Nikolić dijeli poveznicu na članak iz Jutarnjeg lista u kojem se spominje sudski spor voditeljice, tadašnje manekenke Mije Kovačić. "Njezino ime je Mia Kovačić, manekenka iz Zagreba", pisalo je u jednom od mailova. Mia Kovačić je, komentirajući ove informacije sada za Večernji list, naglasila da nije imala nikakve veze s osobama povezanim s ovim slučajem. "Iz medija sam saznala da se moje ime spominje u e-mailovima koji se odnose na slučaj Jeffreyja Epsteina. Ne poznajem te osobe niti sam bila svjesna da se moje ime dijeli u tuđoj privatnoj korespondenciji", rekla nam je voditeljica In Magazina.

Ona je također izrazila žaljenje što nijedan medij nije stupio u kontakt s njom prije nego što je njezino ime postalo javno u tom kontekstu. "Na ovaj način nanosi mi se šteta, a ovakve objave ne mogu se smatrati izvještavanjem u javnom interesu, niti postupkom medija u dobroj vjeri", iskreno je poručila. S njom se, naravno, potpuno slažemo. Iako je Večernji list ranije došao u posjed tih e-mailova, odlučili smo ih ne objaviti sve dok se situacija nije dodatno razvila, a Mia se za nas oglasila. S obzirom na to da su medijski naslovi, poput onog koji tvrdi da je Hrvatica postala dijelom svjetskog skandala, počeli preplavljivati javnost, od presudne je važnosti da se ovo pitanje ispravno iznese pred sve. Nažalost, mnogi novinski tekstovi koji seciraju njezin privatni život, ne samo da iskrivljuju pravu sliku o događanjima, nego također zaboravljaju ključnu činjenicu, odgovornost onih koji su nudili modele čovjeku koji je bio osuđen za prisiljavanje mladih žena, a i maloljetnica, na prostituciju.

Mia Kovačić otkrila da se cijeli život bori s ovim poremećajem: 'To je jako teško...'
1/21

Na kraju, Mia Kovačić mogla je postati žrtvom, kao što mnoge žene i djevojke, nažalost, jesu. I u ovom e-mailu mogla je biti bilo koja osoba, i tko zna čija su još imena tu spomenuta. Važno je razumjeti da svima njima, umjesto dodatnog razvlačenja po medijima, treba podrška i razumijevanje, a ne daljnja stigmatizacija.

Ključne riječi
voditeljica mailovi mia kovačić Jeffrey Epstein showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!