VIDEO Kulenović briljira u dvoboju koji obilježavaju Hrvati: Pogledajte njegov prvi gol za Torino

Sandro Kulenović po prvi se puta našao u početnom sastavu talijanskog prvoligaša Torina otkako je prošlog tjedna stigao iz Dinama. Kulenović je došao na posudbu do kraja sezone s opcijom otkupa njegovog ugovora, s tim da ta klauzula postaje obavezna, ako Torino zadrži prvoligaški status. 26-godišniji napadač na najbolji je mogući način odgovorio na trenerovo povjerenje i odmah zabio pogodak.
U ovim trenucima, Torino se bori s Interom za plasman u polufinale talijanskog kupa. Favorizirani Nerazzuri na odmor su otišli s prednosti od 1:0 zahvaljujući pogotku Ange-Yoana Bonnyja u 35. minuti. Za povećanje vodstva Intera zabio je Andy Diouf u 47. minuti, ali samo deset minuta kasnije Kulenović je vratio svoju momčad na gol zaostatka.
Kulenović je dočekao jedan centaršut i glavom s pet metara pospremio loptu u mrežu Josepa Martineza.
⚡ GOAL! Sandro Kulenovic keeps his cool and scores! 🔥— Fabrizo Romania (@fabrizo_romania) February 4, 2026
🇮🇹 Inter 2-1 Torino 👀#SandroKulenovic #Inter #Torino #SerieA #Goals #FootballHighlights #MatchDay pic.twitter.com/E723KsLEle
Osim Kulenovića, u početnom sastavu Torina se očekivano našao i Nikola Vlašić - kapetan kluba. Petar Sučić je kod Intera ušao u igru u 56. minuti. U ovom trenutku na semaforu i dalje stoji 2:1.