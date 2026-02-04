Naši Portali
COPPA ITALIA

VIDEO Kulenović briljira u dvoboju koji obilježavaju Hrvati: Pogledajte njegov prvi gol za Torino

Screenshot/X
VL
Autor
Karlo Koret
04.02.2026.
u 22:37

U ovim trenucima, Torino se bori s Interom za plasman u polufinale talijanskog kupa

Sandro Kulenović po prvi se puta našao u početnom sastavu talijanskog prvoligaša Torina otkako je prošlog tjedna stigao iz Dinama. Kulenović je došao na posudbu do kraja sezone s opcijom otkupa njegovog ugovora, s tim da ta klauzula postaje obavezna, ako Torino zadrži prvoligaški status. 26-godišniji napadač na najbolji je mogući način odgovorio na trenerovo povjerenje i odmah zabio pogodak.

U ovim trenucima, Torino se bori s Interom za plasman u polufinale talijanskog kupa. Favorizirani Nerazzuri na odmor su otišli s prednosti od 1:0 zahvaljujući pogotku Ange-Yoana Bonnyja u 35. minuti. Za povećanje vodstva Intera zabio je Andy Diouf u 47. minuti, ali samo deset minuta kasnije Kulenović je vratio svoju momčad na gol zaostatka.

Pogledajte kako se navijači Dinama rugaju Livaji zbog fotografije stare 11 godina

Kulenović je dočekao jedan centaršut i glavom s pet metara pospremio loptu u mrežu Josepa Martineza.

Osim Kulenovića, u početnom sastavu Torina se očekivano našao i Nikola Vlašić - kapetan kluba. Petar Sučić je kod Intera ušao u igru u 56. minuti. U ovom trenutku na semaforu i dalje stoji 2:1.
Inter Torino Sandro Kulenović

