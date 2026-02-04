VIDEO Kulenović briljira u dvoboju koji obilježavaju Hrvati: Pogledajte njegov prvi gol za Torino

Sandro Kulenović po prvi se puta našao u početnom sastavu talijanskog prvoligaša Torina otkako je prošlog tjedna stigao iz Dinama. Kulenović je došao na posudbu do kraja sezone s opcijom otkupa njegovog ugovora, s tim da ta klauzula postaje obavezna, ako Torino zadrži prvoligaški status. 26-godišniji napadač na najbolji je mogući način odgovorio na trenerovo povjerenje i odmah zabio pogodak.

U ovim trenucima, Torino se bori s Interom za plasman u polufinale talijanskog kupa. Favorizirani Nerazzuri na odmor su otišli s prednosti od 1:0 zahvaljujući pogotku Ange-Yoana Bonnyja u 35. minuti. Za povećanje vodstva Intera zabio je Andy Diouf u 47. minuti, ali samo deset minuta kasnije Kulenović je vratio svoju momčad na gol zaostatka.

Pogledajte kako se navijači Dinama rugaju Livaji zbog fotografije stare 11 godina Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kulenović je dočekao jedan centaršut i glavom s pet metara pospremio loptu u mrežu Josepa Martineza.

Osim Kulenovića, u početnom sastavu Torina se očekivano našao i Nikola Vlašić - kapetan kluba. Petar Sučić je kod Intera ušao u igru u 56. minuti. U ovom trenutku na semaforu i dalje stoji 2:1.