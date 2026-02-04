FOTO Kako je Barbara Matić osvojila srce poznatog Srbina? Njihova priča oduševila je regiju
Nakon osvajanja olimpijskog zlata, splitska džudašica Barbara Matić ostvarila je i ljubavni trijumf. Udajom za srpskog sportaša Filipa Đinovića okrunila je romansu koja od početka plijeni pažnju javnosti
Period iz snova za Barbaru Matić (31) nije završio samo s olimpijskim zlatom. Godinu dana nakon najvećeg sportskog uspjeha, proslavljena Splićanka udala se za srpskog džudaša i međunarodnog suca Filipa Đinovića.
Iako su se upoznali prije desetak godina na turniru, život ih je ponovno spojio tek nedavno, a ljubav je planula. Svoju vezu potvrdili su u proljeće prošle godine, a Filip se zbog ljubavi preselio iz Beograda u njezin rodni Split.