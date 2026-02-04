FOTO Kako je Barbara Matić osvojila srce poznatog Srbina? Njihova priča oduševila je regiju

Nakon osvajanja olimpijskog zlata, splitska džudašica Barbara Matić ostvarila je i ljubavni trijumf. Udajom za srpskog sportaša Filipa Đinovića okrunila je romansu koja od početka plijeni pažnju javnosti
Nakon osvajanja olimpijskog zlata, splitska džudašica Barbara Matić ostvarila je i ljubavni trijumf. Udajom za srpskog sportaša Filipa Đinovića okrunila je romansu koja od početka plijeni pažnju javnosti
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Period iz snova za Barbaru Matić (31) nije završio samo s olimpijskim zlatom. Godinu dana nakon najvećeg sportskog uspjeha, proslavljena Splićanka udala se za srpskog džudaša i međunarodnog suca Filipa Đinovića.
Period iz snova za Barbaru Matić (31) nije završio samo s olimpijskim zlatom. Godinu dana nakon najvećeg sportskog uspjeha, proslavljena Splićanka udala se za srpskog džudaša i međunarodnog suca Filipa Đinovića.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Iako su se upoznali prije desetak godina na turniru, život ih je ponovno spojio tek nedavno, a ljubav je planula. Svoju vezu potvrdili su u proljeće prošle godine, a Filip se zbog ljubavi preselio iz Beograda u njezin rodni Split.
Iako su se upoznali prije desetak godina na turniru, život ih je ponovno spojio tek nedavno, a ljubav je planula. Svoju vezu potvrdili su u proljeće prošle godine, a Filip se zbog ljubavi preselio iz Beograda u njezin rodni Split.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
"Stvarno mu je super, snašao se dobro", kratko je prokomentirala Barbara, potvrdivši da se Beograđanin odlično uklopio u dalmatinski život.
"Stvarno mu je super, snašao se dobro", kratko je prokomentirala Barbara, potvrdivši da se Beograđanin odlično uklopio u dalmatinski život.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Svoju su ljubav okrunili intimnim vjenčanjem u Kalada etno selu nedaleko od Splita. Umjesto tradicionalnih običaja, željeli su ležerno slavlje okruženo prirodom i najbližim prijateljima.
Svoju su ljubav okrunili intimnim vjenčanjem u Kalada etno selu nedaleko od Splita. Umjesto tradicionalnih običaja, željeli su ležerno slavlje okruženo prirodom i najbližim prijateljima.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Kako je Barbara otkrila u medijima, sve je bilo emotivno i spontano.
Kako je Barbara otkrila u medijima, sve je bilo emotivno i spontano.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Nakon vjenčanja, Barbara je uzela suprugovo prezime Đinović, a par je zajednički život nastavio u Splitu, koji im je postao baza.
Nakon vjenčanja, Barbara je uzela suprugovo prezime Đinović, a par je zajednički život nastavio u Splitu, koji im je postao baza.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Davor Puklavec/Pixsell
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: International Judo Federation
Share
Podijeli
Foto: International Judo Federation
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli

Ne propustite

1/