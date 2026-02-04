VIDEO Okupili se kako bi spriječili odavanje počasti Milanu Nediću: 'Suprotstavljamo se glorifikaciji zločinca'

U središtu Beograda večeras su se okupili pristaše oporbene stranke „Zeleno-levi front“, drugih proeuropskih stranaka te studentskih zborova i drugih aktivista kako bi spriječili pokušaj obilježavanja 80. godišnjice smrti Milana Nedića, ratnog zločinca i kvislinga, od strane fašističkih i nacističkih grupa poput „Zentrope“, „Klub 451“ i „Srbska akcija“, koji su najavili događaj za 20 sati.

„Svi mi koji smo ovdje suprotstavljamo se glorifikaciji zločinca“, izjavio je za Večernji list Radomir Lazović, kopredsjednik oporbenog Zeleno-levog fronta, koji zajedno sa stranačkim kolegama i pristašama sudjeluje u sprječavanju fašističkih i nacističkih skupina da odaju počast Milanu Nediću.

Situacija na terenu, očekivano, napeta je. „Policijski kordon razdvaja dvije skupine. Situacija je napeta i ljudi im neće dopustiti da obilježe ovu godišnjicu. Mi to radimo svake godine kada oni pokušavaju organizirati takva obilježavanja. Uvijek smo ovdje kako bismo spriječili da se to dogodi i smatram da je važno poslati poruku da smo protiv fašista svih boja i nacija, iz svih prostora, te da ćemo se uvijek tome suprotstavljati“, zaključuje Lazović u izjavi za Večernji list.

Milan Nedić bio je predsjednik tzv. „Vlade narodnog spasa“ u vrijeme njemačke okupacije Srbije, od 1941. do 1944. godine. U lipnju 1945. proglašen je ratnim zločincem zbog izdaje naroda, služenja okupatoru te mučenja i teroriziranja stanovništva. Zloglasna Nedićeva policija i žandarmerija, u suradnji s njemačkim okupacijskim vlastima, bila je ključna u ubojstvima, istrebljenju Židova i Roma te progonu antifašista. Javno su se hvalili da je Beograd prvi grad u okupiranoj Europi koji je proglašen „Judenfrei“ (očistjen od Židova).

Nedić je pobjegao iz Beograda početkom listopada 1944., a britanske vlasti su ga izručile Jugoslaviji 1. siječnja 1946. godine. Četiri dana kasnije, 4. veljače iste godine, počinio je samoubojstvo u istražnom zatvoru u Beogradu, dok je čekao početak suđenja.

Prije dvije godine Ministarstvo unutarnjih poslova Srbije u svom promotivnom kalendaru objavilo je fotografije pripadnika Srpske državne straže, policijske formacije koju je uspostavila Nedićeva kvislinška vlast. Prije osam godina, Viši sud u Beogradu odbio je zahtjev za rehabilitaciju Milana Nedića. Nedić je poslušno, kao i svaki kvisling, provodio želje nacističke Njemačke.