Ovo su reprezentacije koje su osigurale nastup na SP-u, Hrvatska je jako blizu

Nogometna reprezentacija Gane postala je 21. sudionik Svjetskog prvenstva koje će se iduće godine održati u SAD, Kanadi i Meksiku.
Gana je postala peta afrička vrsta koja je izborila SP nakon Alžira, Tunisa, Egipta i Maroka.
Do sada je ukupno 21 ekipa osigurala nastup od 48 reprezentacija koje će sudjelovati na SP-u. Hrvatska je jako blizu, ali teoretski još nije osigurala plasman.
SUDIONICI 21 / 48
AZIJA: Australija, Iran, Japan, Jordan, Južna Koreja, Uzbekistan
AFRIKA: Alžir, Tunis, Maroko, Egipat, Gana
CONCACAF: Kanada, Meksiko, SAD
CONMEBOL: Argentina, Brazil, Kolumbija, Ekvador, Paragvaj, Urugvaj
OFC: Novi Zeland
Istarska oaza mira
FOTO Moderni raj u srcu Istre: Vila s bazenom i ljetnom kuhinjom za 695 tisuća eura
legendarni glazbenik
FOTO Zagreb u suzama i pjesmi! Nepregledna rijeka ljudi došla odati počast Halidu Bešliću
Mit razbijen
Roditelji pozor: 'Nasilna djeca ne dolaze nužno iz disfunkcionalnih obitelji, evo kako ih prepoznati'
OGROMAN NOVAC