21 MOMČAD

Ovo su reprezentacije koje su osigurale nastup na SP-u, Hrvatska je jako blizu

Autori: Vecernji.hr , Hina
13.10.2025.
u 08:00

Do sada je ukupno 21 ekipa osigurala nastup od 48 reprezentacija koje će sudjelovati na SP-u. Hrvatska je jako blizu, ali teoretski još nije osigurala plasman.

Nogometna reprezentacija Gane postala je 21. sudionik Svjetskog prvenstva koje će se iduće godine održati u SAD, Kanadi i Meksiku.

Gana je postala peta afrička vrsta koja je izborila SP nakon Alžira, Tunisa, Egipta i Maroka.

SUDIONICI 21 / 48

AZIJA: Australija, Iran, Japan, Jordan, Južna Koreja, Uzbekistan

AFRIKA: Alžir, Tunis, Maroko, Egipat, Gana

CONCACAF: Kanada, Meksiko, SAD

CONMEBOL: Argentina, Brazil, Kolumbija, Ekvador, Paragvaj, Urugvaj

OFC: Novi Zeland
Ključne riječi
svjetsko prvenstvo Hrvatska reprezentacija

